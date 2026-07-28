 SAT fortalece cooperación aduanera con Estados Unidos
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SAT fortalece cooperación aduanera con Estados Unidos

El Acuerdo pretende fortalecer la coordinación entre ambas administraciones aduaneras, mediante el intercambio de información.

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La SAT suscribió un acuerdo de Cooperación aduanera con los Estados Unidos., Foto SAT
La SAT suscribió un acuerdo de Cooperación aduanera con los Estados Unidos. / FOTO: Foto SAT
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La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), representado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), suscribieron un acuerdo de Cooperación aduanera, con lo que se busca consolidar un modelo de colaboración entre ambas administraciones aduaneras, que permitirá proteger la cadena logística internacional y facilitar el comercio seguro.

Dicho Acuerdo Conjunto de Cooperación, tiene el propósito de fortalecer la coordinación entre ambas administraciones aduaneras, mediante el intercambio oportuno de información y el fortalecimiento de las capacidades institucionales.


"Este acuerdo reafirma la confianza mutua construida entre Guatemala y los Estados Unidos de América y consolida un modelo de colaboración orientado a fortalecer el análisis de riesgos, facilitar el intercambio de buenas prácticas y promover acciones coordinadas para proteger la cadena logística internacional y facilitar el comercio ágil y seguro.", indicó la SAT. 

Impuesto de circulación

Este día la SAT también recordó que el próximo 31 de julio vencerá el plazo para el pago del impuesto de circulación de vehículos 2026 y tras una consulta en el portal de la SAT se constató que en la sección de preguntas frecuentes se descarta una prórroga para ese pago. Esta sección del portal argumenta que, según el artículo 29 del Decreto 70-94, Ley del Impuesto Sobre Circulación de Vehículos, el último día de pago es el 31 de julio del corriente año. 

La página resalta que "no habrá prórroga", aunque algunos diputados del Congreso de la República plantean iniciativas de ley para pedir una prórroga. El pasado martes 7 de julio de 2026, el diputado Byron Rodríguez, del bloque legislativo Todos, presentó una iniciativa que busca la creación de la ley temporal para ampliar el plazo del pago del impuesto de circulación de vehículos terrestres.

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La Gobernación Departamental de Sacatepéquez logró acuerdos con los transportistas para restablecer el servicio desde este miércoles.

Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*

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