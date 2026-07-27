Gobernación confirma en qué cárcel se encuentra “el Lobo”

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer la ubicación de Aldo Dupie Ochoa, alias "el Lobo" , cabecilla del Barrio 18, tras ser cuestionado por la prensa, este lunes 27 de julio.
Villeda indicó que se ha verificado en la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, dónde se ha trasladado a todos los miembros del "Barrio 18", incluido alias "el Lobo".
"Los hemos sacado de Renovación I, no era estratégicamente correcto tener a los lideres de las dos pandillas en el mismo centro de detención", indicó el ministro de Gobernación.
El funcionario detalló que se creó un nuevo pabellón con todas las medidas de seguridad, para los cabecillas del Barrio 18.
Agregó que se dejó al líder de la Mara Salvatrucha junto con otro grupo de reos llamados "Paisas" en Renovación I.
Estado de Sitio
Guatemala mantuvo un estado de sitio entre enero y febrero, ordenado por el presidente, Bernardo Arévalo de León, después de que presuntos pandilleros del grupo criminal Barrio 18 llevaran a cabo ataques simultáneos en la capital guatemalteca que dejaron un total de 11 policías muertos.
De acuerdo a investigaciones policiales, los ataques contra los miembros de las fuerzas de seguridad obedecieron a que el Gobierno retomó el control de tres prisiones en las que se habían registrado motines.
La mayor parte de los asesinatos registrados en Guatemala están vinculados a las pandillas Barrio 18 y Salvatrucha, además de las disputas por el narcotráfico, según expertos en el tema.
Con información de agencia EFE y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*