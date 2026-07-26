 Miguel Martínez sufre revés judicial en EE. UU.
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Miguel Martínez sufre revés judicial en EE. UU.

La justicia de EE. UU. indicó que Miguel Martínez buscaba ser eliminado de una lista de funcionarios señalados por corrupción.

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El exjefe del Centro de Gobierno de Alejandro Giammatteii buscaba ser eliminado de una lista de corrupción. , Archivo.
El exjefe del Centro de Gobierno de Alejandro Giammatteii buscaba ser eliminado de una lista de corrupción. / FOTO: Archivo.
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Miguel Martínez, extitular de Centro de Gobierno del expresidente, Alejandro Giammatteii, continuará en la lista de personas señaladas por corrupción de parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE. UU.) luego de perder una demanda que presentó ante un tribunal federal de Washington DC.

Medios estadounidenses reportaron este domingo, 26 de julio de 2026, que un juez federal emitió su dictamen el viernes pasado, confirmando que el Departamento de El Tesoro actuó legalmente al imponer sanciones a Luis Miguel Martínez Morales.

De esa manera, la judicatura denegó la resolución a Miguel Martínez Morales y la dictó en favor del Departamento del Tesoro y de su Oficina de Control de Activos Extranjeros, (OFAC, por sus siglas en inglés). De esa forma, las instancias de justicia de ese país denegaron que el exfuncionario sea removido de la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas.

El medio Tampa Free Press recordó que la OFAC interpuso las sanciones a Miguel Martínez desde diciembre de 2023, por medio de una orden ejecutiva que implementó la ley de poderes económicos de emergencia internacional contra el entonces jefe del Centro de Gobierno de Guatemala.

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Señalamientos en contra de Miguel Martínez

El medio estadounidense recordó que la medida se tomó porque Miguel Martínez está acusado de haber utilizado su cargo para influir en el otorgamiento de varios contratos gubernamentales, evitando procesos de licitación. Según los argumentos expuestos, en el proceso se habrían beneficiado empresas en las que él tenía intereses financieros.

La instancia recordó que Martínez también fue señalado por el caso de la compra de 16 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V en el periodo de la pandemia por Covid-19. Según el reporte de los medios de EE. UU., el exfuncionario había solicitado ser eliminado de la lista de sancionados, argumentando que las mismas se referían a conductas antiguas y resaltó que la fiscalía especial en contra de la impunidad en Guatemala lo había exonerado del caso de las compras de las vacunas.

"La OFAC denegó formalmente su solicitud de reconsideración el 7 de febrero de 2025. En su decisión escrita, la agencia declaró que las decisiones judiciales o de la fiscalía local en jurisdicciones extranjeras no son vinculantes para las determinaciones de sanciones de Estados Unidos", dijeron los medios internacionales.

La OFAC añadió que Martínez Morales no presentó pruebas suficientes para refutar la información del gobierno, ni para demostrar un cambio en las circunstancias.

Con esta decisión se mantienen congelados los activos y las restricciones financieras en contra de Miguel Martínez.

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