 Precios de los combustibles con nueva variación este domingo
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Precios de los combustibles con nueva variación este domingo

Estos son los precios de los combustibles para este domingo, según sondeos en varias estaciones de servicio.

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Foto: Edwin Bercián/EU
El diésel reportará una rebaja importante si la iniciativa de Arévalo entra en vigor. / FOTO: ArchivoEU.
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Por medio de un sondeo en varias estaciones de servicio, se constató que algunos precios de combustibles para este domingo, 26 de julio de 2026, son de Q41.09 en la gasolina regular; Q42.09, la superior y 43.79 para el diésel. Sin embargo, en otras gasolineras se verificó que el costo de la gasolina superior puede llegar hasta los Q42.59 y Q42.60.

Durante la semana pasada, varios transportistas se quejaron del costo de los combustibles y tomaron medidas de hecho bloqueando varias rutas de la Ciudad de Guatemala y de los departamentos. Ante las medidas de presión, el gobierno del presidente, Bernardo Arévalo, anunció que impulsará un nuevo subsidio para los carburantes.

"Proyectamos que este apoyo se prolongue hasta finales de este año (2026) y lo estamos logrando mediante una reorganización de las finanzas con las que ya cuenta el Gobierno y una rápida implementación, una vez que el Congreso lo apruebe", expresó.

En una conferencia de prensa, el mandatario Bernardo Arévalo anunció una iniciativa de ley que contempla un apoyo directo a los combustibles, con un aporte de Q3 por galón al costo de la gasolina regular y uno de Q12 al galón de diésel, dejando fuera la gasolina superior.

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Grupo de transportistas aprueba la medida en los combustibles

La Cámara Guatemalteca de Transporte de Carga pidió al Congreso la pronta aprobación del subsidio en favor del costo de los combustibles, luego de que esa entidad confirmara que respalda la medida paliativa anunciada por el Organismo Ejecutivo.

La entidad expresó su reconocimiento al Gobierno de la República por la presentación de la iniciativa de ley que propone un apoyo temporal al precio de los combustibles, particularmente al diésel, combustible esencial para el funcionamiento del transporte de carga y, por ende, al abastecimiento, la producción y la competitividad de Guatemala.

Cabe destacar que el precio de los combustibles continúa al alza por una crisis internacional que se desató como consecuencia de una guerra entre Estados Unidos (EE. UU.), Israel e Irán. Ese conflicto bélico ha causado el cierre del Estrecho de Ormuz, clave en la producción de petróleo.

No obstante, el gremio de expendedores de gasolinas en Guatemala justificó su alza de precios por ese conflicto.

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