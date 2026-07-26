 Capturan a salvadoreño acusado de femicidio en su país
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Capturan a salvadoreño acusado de femicidio en su país

El sospechoso permanecía en Guatemala de manera irregular, porque en el Salvador se le acusa de haber asesinado a su expareja.

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El presunto responsable de femicidio fue llevado a su país de origen., PNC de Guatemala.
El presunto responsable de femicidio fue llevado a su país de origen. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este domingo, 26 de julio de 2026, la captura de un ciudadano salvadoreño que permanecía en Guatemala de manera irregular y que tenía una orden de captura pendiente de ejecución en su país. Según la Interpol, el ahora detenido escapó hacia este país por señalamientos de femicidio, porque en el 2012 habría asesinado a su expareja.

Las autoridades confirmaron que el detenido será expulsado de Guatemala por haber ingresado de manera ilegal. Policías de Interpol Guatemala identificaron al detenido como Nelson Alberto Mármol, de 59 años de edad.

Interpol agregó que el salvadoreño registra la orden de captura e su contra desde el 22 de mayo de 2026 y que el delito específico es de femicidio agravado. La PNC de Guatemala trasladó al detenido hacia la frontera de Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, donde fue entregado a las autoridades salvadoreñas.

Mientras tanto, la PNC de El Salvador recibió al ahora detenido y posteriormente lo trasladaron hacia los entes de justicia de ese país, para que continúe el proceso legal en su contra. Según las investigaciones, el salvadoreño habría cometió el delito antes sindicado en mayo de 2012.

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Presunto femicida salvadoreño es entregado

La PNC mostró una fotografía del momento en que el detenido fue entregado a las autoridades de su país. Al momento de la entrega, el apresado vestía sudadera de color azul, pantalón azul marino y zapatos negros.

En la imagen, bajo el escudo de la PNC de El Salvador, figuran dos agentes que custodiaron al salvadoreño que fue expulsado. El apresado fue entregado a las autoridades salvadoreñas, donde se continuará con el procedimiento de ley del vecino país.

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