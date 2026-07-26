Ataque armado con al menos 7 fallecidos en Boca del Monte

El Cuerpo de Bomberos Municipales de la Ciudad de Guatemala fue alertado por un ataque armado la noche de este sábado, 25 de julio de 2026, en la 8a. Avenida y 2a. calle de la zona 2 de Boca del Monte, al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos confirmaron la muerte de seis personas, entre las que destacan cinco hombres y una mujer. Sin embargo, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, indicó en una transmisión en vivo que el total de víctimas mortales es de siete.
Asimismo, los rescatistas confirmaron que otras dos personas fueron trasladadas hacia la emergencia del hospital del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social IGSS 7/19 y que una de ellas iba en estado grave. Los bomberos declararon que todas las víctimas mortales dentro de la casa murieron a causa de heridas causadas por proyectil de arma de fuego.
Los rescatistas narraron que los fallecidos por el ataque armado dentro de la vivienda tienen edades de entre los 20 y 45 años de edad, aproximadamente. En ese sentido, indicaron que también ubicaron el cuerpo sin vida de una mujer de al menos 60 años.
Los rescatistas confirmaron que tras el hecho de violencia, varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al escenario del crimen para resguardaron el área. Fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron las diligencias correspondientes e iniciaron las primeras investigaciones.
Alcalde de Villa Canales lamenta ataque armado
Tras confirmarse el ataque armado en este lugar, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, se pronunció en un mensaje a los vecinos de ese municipio, lamentando la ola de violencia en el lugar. El jefe edil indicó que está buscando el apoyo de las autoridades del Organismo Ejecutivo para mejorar las medidas de seguridad en la localidad.
El jefe edil aseguró que este ataque armado causa duelo y luto en su población y que, derivado de esta ola de violencia, varios vecinos le han reclamado la falta de seguridad. "Yo he estado en constantes reuniones, porque la policía municipal no puede consignar o meter al bote a la gente, porque no es nuestro trabajo", argumentó.
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