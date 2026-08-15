Resultado entre Comunicaciones vs. Malacateco, Apertura 2026

Comunicaciones y Deportivo Malacateco dieron un primer tiempo inolvidable en el estadio Cementos Progreso de la zona 6 capitalina en la continuidad de la fecha cuatro del Torneo Apertura 2026, que ha dejado sin invicto a Municipal tras la derrota en condición de visitante ante Guastatoya. Al final, la victoria fue de Comunicaciones 4-2 sobre Malacateco, con triplete de Dewinder Bradley y uno de Dairon Reyes.
En 30 minutos de juego, en el estadio cementero, había ocurrido de todo: goles, intervención del Football Video Support (FVS), y hasta una fuerte lluvia.
El duelo arrancó con una doble atajada de Fredy Pérez en apenas dos minutos de juego.
El partido también tendría una intervención importante de los goleadores, el cubano Dairon Reyes y el guatemalteco Dewinder Bradley, que esta noche estuvieron muy participativos en los primeros 45 minutos.
Noche de goles
Los goles fueron literalmente una lluvia en la zona 6. Al minuto 5, en una mala salida de Malacateco, el balón le quedó a Dewinder Bradley, quien asistió a Dairon Reyes para un golazo desde el borde del área grande. Luego, un minuto después, otro grave error en salida del visitante, le permitió a Reyes tomar la pelota y llegar al área a rematar, pero el portero Abel Guzman da rebote frontal y ahí llegó Bardley para el 2-0.
Después vino la reacción visitante. Al 12, desde un tiro libre, Eliser Quiñonez brindó un golazo para el 2-1. Pese a su tendida, Fredy Pérez no evitó el gol, y solo sirvió para salir en la fotostática. En el 23, un horror de Diego Santis al hacer un servicio de banda complicó a Nicolás Olivera en el área grande y éste terminó por perder el esférico para que llegase Fernando Morales para encontrar el 2-2.
Se jugaba el 27, y un pelotazo largo le llegó a Dairon Reyes, quien hizo un golazo para el 3-2 parcial. La jugada, como en todos los goles, fue revisada por el FVS, pero e detectó una falta de Dewinder Bradley sobre Kevin Ramírez en su inicio y eso terminó valiendo para Mario Escobar y anuló la jugada y el marcador volvía al empate 2-2.
Fredy Pérez tuvo otra buena atajada tras un tiro libre de Malacateco en la recta final de la primera etapa.
Pero en el 45+3, se cobró un tiro de esquina para Comunicaciones, y esa jugada derivó en gol de Dewinder, quien celebraba doblete y triunfo parcial para los locales. El primer tiempo terminó bajo una lluvia, y un espectáculo donde hubo seis goles, cinco válidos y uno que no contó.
Triunfo de Comunicaciones
Para la segunda parte no hubo muchas acciones que destacar, pero al 76, Fredy Pérez hizo la mejor tendida del partido y evitó dramáticamente el empate del partido.
Cuando se jugaba el minuto 77 se vivió un momento único para los aficionados de Comunicaciones, ya que hubo un show pirotécnico ya que este domingo 16 de agosto de 2026, la institución blanca cumple 77 años de vida.
Dos minutos después, llegó Dewinder Bradley para establecer el 4-2 y con ello firmaba un triplete con Comunicaciones, viviendo una de las mejores noches en su vida.
Al 89, fue expulsado Jonathan Castañón por falta sobre Stheven Robles. Primero recibió amarilla, pero hubo petición del FVS, y tras su revisión, Mario Escobar decidió cambiar su decisión y terminó por mostrar tarjeta roja al jugador de los "Toros" del Malacateco.
Al final, Comunicaciones ganó y consiguió su segundo triunfo del campeonato para sumar 7 puntos y quedar solo a 2 de llegar al liderato.
Para la quinta fecha, Comunicaciones visitará al Antigua el sábado 22 de agosto y Malacateco recibe a San Pedro el domingo 23.