 PNC rescata a guardabosques retenido en Laguna Lachuá
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PNC rescata a guardabosques retenido en Laguna Lachuá

Personas que usurpan áreas de la reserva natural lo mantenían retenido.

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El guardarrecursos fue rescatado por las fuerzas de seguridad., PNC
El guardarrecursos fue rescatado por las fuerzas de seguridad. / FOTO: PNC
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Las fuerzas de seguridad confirmaron en las últimas horas que se concretó el rescate de un guardabosques que permanecía retenido por un grupo de personas que usurpan áreas de la reserva natural de Laguna Lachuá, en el departamento de Alta Verapaz.

Según la información compartida por la Policía Nacional Civil (PNC), Marlon Gamadiel Tzub Caal, de 22 años, había sido privado de su libertad desde el pasado viernes 24 de julio, por lo que desde ese momento se iniciaron las acciones correspondientes en seguimiento del caso.

"La coordinada intervención de la PNC permitió rescatar sano y salvo a esta persona. Gracias al diálogo y la negociación, el rescate se desarrolló de manera exitosa, sin que se registraran ciudadanos o policías heridos", confirmó la institución.

Agregó que quienes lo mantenían retenido pertenecen a un grupo que presuntamente pretende apropiarse de esta área protegida.

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