Accidente de tránsito deja cuatro fallecidos en Escuintla

Un camión de volteó chocó en contra de un vehículo particular en un accidente de tránsito ocurrido el kilómetro 89 de la autopista que une los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, en el departamento de Escuintla, dejando un total de cuatro fallecidos, durante la tarde de este domingo, 26 de julio de 2026.
Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, narró que los paramédicos encontraron a tres de los fallecidos dentro del carro más pequeño, por lo que tendrán que trabajar con equipo especial para recuperar los cuerpos.
Asimismo, los rescatistas narraron que otro de los fallecidos fue encontrado sobre la cinta asfáltica, junto a los vehículos que se accidentaron. En las imágenes compartidas se puede apreciar que uno de los automotores involucrado es una camioneta tipo agrícola.
Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios atienden la emergencia. En el lugar fue necesario el cierre de uno de los carriles para realizar las operaciones que requiere la emergencia; en el lugar del accidente se puede observar el asfalto mojado, a causa de las lluvias que afectan el sector.
Mujer entre las víctimas del accidente vial
Medios locales compartieron fuertes imágenes del accidente de tránsito y en una de ellas se comprobó que dentro de los fallecidos hay una mujer que quedó sobre la cinta asfáltica. Asimismo, uno de los fallecidos dentro de la camioneta viste una camiseta de futbol con los colores blanco y celeste.
Cabe resaltar que la unidad de transporte pesado quedó volcada sobre la ruta, mientras que el vehículo particular quedó totalmente destruido. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al área del accidente vial para resguardar el área y esperar la llegada del Ministerio Público para las primeras investigaciones.