 Accidente de tránsito deja cuatro fallecidos en Escuintla
Nacionales

Accidente de tránsito deja cuatro fallecidos en Escuintla

Bombeos Municipales Departamentales reportaron que los fallecidos quedaron atrapados entre varios hierros retorcidos.

Compartir:
La unidad de transporte pesado impactó en un carro, reportaron los cuerpos de rescate., Bomberos Municipales Departamentales.
La unidad de transporte pesado impactó en un carro, reportaron los cuerpos de rescate. / FOTO: Bomberos Municipales Departamentales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un camión de volteó chocó en contra de un vehículo particular en un accidente de tránsito ocurrido el kilómetro 89 de la autopista que une los municipios de Santa Lucía Cotzumalguapa y Siquinalá, en el departamento de Escuintla, dejando un total de cuatro fallecidos, durante la tarde de este domingo, 26 de julio de 2026.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales, narró que los paramédicos encontraron a tres de los fallecidos dentro del carro más pequeño, por lo que tendrán que trabajar con equipo especial para recuperar los cuerpos.

Asimismo, los rescatistas narraron que otro de los fallecidos fue encontrado sobre la cinta asfáltica, junto a los vehículos que se accidentaron. En las imágenes compartidas se puede apreciar que uno de los automotores involucrado es una camioneta tipo agrícola.

Bomberos Municipales Departamentales y Bomberos Voluntarios atienden la emergencia. En el lugar fue necesario el cierre de uno de los carriles para realizar las operaciones que requiere la emergencia; en el lugar del accidente se puede observar el asfalto mojado, a causa de las lluvias que afectan el sector.

Quedan identificados los siete fallecidos por ataque armado en Boca del Monte

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios se solidarizó con uno de sus elementos, quien perdió a su madre, padre y hermano en el tiroteo.

Mujer entre las víctimas del accidente vial

Medios locales compartieron fuertes imágenes del accidente de tránsito y en una de ellas se comprobó que dentro de los fallecidos hay una mujer que quedó sobre la cinta asfáltica. Asimismo, uno de los fallecidos dentro de la camioneta viste una camiseta de futbol con los colores blanco y celeste.

Cabe resaltar que la unidad de transporte pesado quedó volcada sobre la ruta, mientras que el vehículo particular quedó totalmente destruido. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acudieron al área del accidente vial para resguardar el área y esperar la llegada del Ministerio Público para las primeras investigaciones.

En Portada

Ataque armado en Boca del Monte fue directo, afirma el MPt
Nacionales

Ataque armado en Boca del Monte fue directo, afirma el MP

02:20 PM, Jul 26
Quedan identificados los siete fallecidos por ataque armado en Boca del Montet
Nacionales

Quedan identificados los siete fallecidos por ataque armado en Boca del Monte

02:02 PM, Jul 26
PakoGT rompe el silencio tras la muerte de su madre en la masacre de Boca del Montet
Viral

PakoGT rompe el silencio tras la muerte de su madre en la masacre de Boca del Monte

02:16 PM, Jul 26
Integrante de Bely y Beto muere repentinamente en plena gira mundialt
Farándula

Integrante de Bely y Beto muere repentinamente en plena gira mundial

12:55 PM, Jul 26
Estados Unidos y Cuba debutan con goleada en Premundial Sub-20t
Deportes

Estados Unidos y Cuba debutan con goleada en Premundial Sub-20

02:19 PM, Jul 26

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar