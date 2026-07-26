 PakoGT rompe el silencio tras la muerte de su madre
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PakoGT rompe el silencio tras la muerte de su madre en la masacre de Boca del Monte

A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre.

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Con emotivo mensaje, PakoGT despide a su madre tras la masacre en Boca del Monte., Captura de pantalla video de Facebook.
Con emotivo mensaje, PakoGT despide a su madre tras la masacre en Boca del Monte. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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El creador de contenido PakoGT rompió el silencio este domingo luego de la masacre ocurrida en Boca del Monte, Villa Canales, donde perdió la vida su madre, la tiktoker María Eugenia Reyes Morales, conocida en redes sociales como "La MiAmor".

A través de un video publicado en sus redes sociales, el joven compartió un emotivo mensaje dedicado a su madre: "En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos. Gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras, mi amor".

La publicación generó una ola de mensajes de solidaridad por parte de sus seguidores, quienes expresaron sus condolencias y le manifestaron su apoyo tras la tragedia.

@elpakogt

En otra vida cumpliremos nuestros sueños juntos gracias por amarme tanto y por apoyar mis locuras mi amor 😭😔🕊️@Lamiamor01💖💋🇬🇹🍻

♬ sonido original - user90234902500

Hasta el momento, PakoGT no se ha pronunciado públicamente sobre la muerte de su padre, Francisco Tello, ni de su hermano, Boris Tello, quienes también fallecieron durante el ataque armado. Ambos mantenían un perfil alejado de las redes sociales, a diferencia de María Eugenia Reyes Morales, quien aparecía con frecuencia en los videos del creador de contenido y había logrado reunir más de 40 mil seguidores en TikTok.

Madre e hijo se hicieron populares en TikTok 

Madre e hijo se hicieron populares por compartir contenido relacionado con su vida cotidiana, recetas de cocina y situaciones familiares, reflejando la típica relación entre madre e hijo guatemaltecos. Con el tiempo, "La MiAmor" abrió su propia cuenta en TikTok, donde también realizaba transmisiones en vivo e interactuaba con miles de seguidores.

La noche del sábado 25 de julio, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona 2 de Boca del Monte, donde varias personas participaban en la celebración de un cumpleaños. De acuerdo con información de la Policía Nacional Civil (PNC), los atacantes aprovecharon el momento en que se quemaba pirotecnia para abrir fuego contra los asistentes, dejando al menos siete personas fallecidas y varios heridos.

Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

Seguidores lamentan muerte de la tiktoker tras masacre en Boca del Monte.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el móvil del ataque y dar con los responsables de una de las masacres más impactantes registradas en el municipio durante este año.

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