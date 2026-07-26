 Tiktoker “La MiAmor” entre las víctimas de Boca del Monte
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Tiktoker guatemalteca figura entre las víctimas de masacre en Boca del Monte

Seguidores lamentan muerte de la tiktoker tras masacre en Boca del Monte.

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Tiktoker “La MiAmor” entre las víctimas de masacre ocurrida en Boca del Monte., Captura de pantalla video de TikTok.
Tiktoker “La MiAmor” entre las víctimas de masacre ocurrida en Boca del Monte. / FOTO: Captura de pantalla video de TikTok.
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La creadora de contenido María Eugenia Reyes Morales, conocida en TikTok como "La MiAmor", fue una de las siete personas fallecidas en una masacre registrada la noche del sábado 25 de julio de 2026 en Boca del Monte, Villa Canales.

Según los primeros reportes, sujetos armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la zona 2 de Boca del Monte y dispararon contra las personas que se encontraban en el interior. Entre las víctimas se encontraba Reyes Morales, de 59 años, quien había ganado popularidad en redes sociales por los videos que compartía junto a su hijo.

La tiktoker era conocida por mostrar momentos familiares, principalmente actividades junto a su hijo, como cocinar y realizar diferentes dinámicas del día a día. Su contenido reflejaba una relación cercana entre madre e hijo y logró conectar con miles de usuarios en Guatemala.

@elpakogt

Valoren a sus madres porque el tiempo no perdona 😭🥺😢 #amordemadre #madre #sentimientos #reflexion #viral @Lamiamor01💖💋🇬🇹🍻 @💖La Guerrera 💪 💕 @ElPakojerte🥴🍻🤪

♬ Sad song by piano and violin(886018) - NOVA

En una entrevista, Reyes Morales contó que se sentía feliz de convertirse en creadora de contenido, ya que fue su hijo quien la motivó a abrir su propia cuenta de TikTok. Con el tiempo, logró reunir más de 40 mil seguidores, con quienes interactuaba mediante transmisiones en vivo y publicaciones sobre su vida cotidiana.

@chentillobdm

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♬ See You Again (feat. Charlie Puth) - Wiz Khalifa

El último video de "La MiAmor"

Uno de sus últimos videos estuvo acompañado del mensaje: "Gracias por todos sus regalos y por su apoyo. Lo son todo para mí". Tras conocerse su fallecimiento, seguidores de la creadora expresaron mensajes de tristeza y lamentaron la noticia en redes sociales.

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♬ -

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios confirmó que entre las víctimas del ataque también se encuentran el esposo de Reyes Morales y otro de sus hijos. La institución expresó sus condolencias a la familia y pidió a las autoridades investigar el hecho y capturar a los responsables.

Tras el ataque armado, el alcalde de Villa Canales, Ramiro Rivera, se pronunció y pidió justicia por las víctimas. Además, informó que solicitará una mesa técnica con diputados y autoridades del Ministerio de Gobernación para abordar la situación de violencia en el municipio.

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