Trabajos provocan cierres viales en Villa Canales

Las autoridades de tránsito de Villa Canales, Guatemala, informaron que este miércoles 19 de noviembre se mantiene una serie de cierres viales debido a trabajos que se realizan en el kilómetro 11.5 del sector de Boca del Monte, conexión con las cuestas de la avenida Hincapié.
Irma Orantes, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, indicó que personal de Covial, que se encarga de las labores en esta zona donde semanas atrás hubo un derrumbe de grandes proporciones, continúan con las gestiones para reforzar los taludes.
"Las personas encargadas que realizan los trabajos tienen previsto llevar a cabo labores de tala de árboles de gran altura en el segundo talud del área", explicó.
En ese sentido, señaló que desde las 09:00 horas se cerraron dos de los carriles, una medida que se mantendrá hasta las 15:00 horas aproximadamente. Esta situación complica la circulación vehicular en el tramo.
Además, informó que, a partir de las 13:00 horas y en lapsos intermitentes se tendrá el cierre de los tres carriles por prevención, ya que la caída de árboles puede ocupar más de los dos carriles.
"Agentes de la PMT están ubicados en distintos puntos dando regulación y control al tránsito de manera ordenada. Se sugiere el uso de rutas alternas, porque la circulación es demasiado lenta", dijo Orantes.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7