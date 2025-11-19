 Trabajos provocan cierres viales en Villa Canales
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

La PMT de Villa Canales informó del cierre de dos carriles y, momentáneamente, de los tres carriles.

Compartir:
Trabajos en el área del derrumbe en el km. 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la capital., PMT de Villa Canales
Trabajos en el área del derrumbe en el km. 11.5 de la ruta entre Boca del Monte y la capital. / FOTO: PMT de Villa Canales

Las autoridades de tránsito de Villa Canales, Guatemala, informaron que este miércoles 19 de noviembre se mantiene una serie de cierres viales debido a trabajos que se realizan en el kilómetro 11.5 del sector de Boca del Monte, conexión con las cuestas de la avenida Hincapié.

Irma Orantes, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales, indicó que personal de Covial, que se encarga de las labores en esta zona donde semanas atrás hubo un derrumbe de grandes proporciones, continúan con las gestiones para reforzar los taludes.

"Las personas encargadas que realizan los trabajos tienen previsto llevar a cabo labores de tala de árboles de gran altura en el segundo talud del área", explicó.

En ese sentido, señaló que desde las 09:00 horas se cerraron dos de los carriles, una medida que se mantendrá hasta las 15:00 horas aproximadamente. Esta situación complica la circulación vehicular en el tramo.

Además, informó que, a partir de las 13:00 horas y en lapsos intermitentes se tendrá el cierre de los tres carriles por prevención, ya que la caída de árboles puede ocupar más de los dos carriles.

"Agentes de la PMT están ubicados en distintos puntos dando regulación y control al tránsito de manera ordenada. Se sugiere el uso de rutas alternas, porque la circulación es demasiado lenta", dijo Orantes.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabalt
Nacionales

Mujer y bebé pierden la vida en incidente armado en Izabal

12:57 PM, Nov 19
Carlos Ruiz tiene ilusión de llegar a la Federación de Futbolt
Deportes

Carlos Ruiz "tiene ilusión" de llegar a la Federación de Futbol

01:30 PM, Nov 19
Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludest
Nacionales

Cierres viales en Villa Canales por trabajos en taludes

11:59 AM, Nov 19
Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminart
Farándula

Miss Universo 2025: Miss Jamaica cae del escenario durante la gala preliminar

12:44 PM, Nov 19

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#liganacionalJuegos Centroamericanos#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos