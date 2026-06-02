 Arévalo: "Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico"
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Arévalo: "Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico"

El Presidente, Bernardo Arévalo y cámaras empresariales reaccionaron a la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

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Bernardo Arévalo de León durante el acto central por los 41 años de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. , Foto Omar Solís
Bernardo Arévalo de León durante el acto central por los 41 años de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala. / FOTO: Foto Omar Solís
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El Presidente, Bernardo Arévalo se pronunció la noche de este martes 2 de junio, luego que el Congreso de la República aprobó la Ley Integral contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

"Hoy gana Guatemala. Pierden quienes pretenden enriquecerse con el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.Porque proteger al pueblo también significa golpear al crimen donde más le duele: sus finanzas. Tenemos Ley Antilavado.", manifestó el mandatario a través de una publicación en X. 

Julio Enrique Flores, Director Ejecutivo Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC), señaló que la aprobación de dicha ley, da nuevas herramientas para fortalecer el sistema financiero, mejorar el clima de negocios y cerrar espacios al dinero ilícito que sostiene las estructuras de corrupción.

"Esta ley forma parte de la Agenda Legislativa Anticorrupción impulsada por el presidente Bernardo Arévalo y el Gobierno de Guatemala, orientada a renovar la administración pública hacia una gestión más íntegra, ética y transparente.", manifestó Flores. 

Cámaras se pronuncian

Por su parte el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) reconoció la aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo por parte del Congreso de la República, como una decisión trascendental para fortalecer la institucionalidad del país, proteger la estabilidad financiera y reafirmar el compromiso de Guatemala con la transparencia y la legalidad.

"La aprobación de esta normativa representa un paso importante para la modernización del marco legal nacional, alineándose con los estándares internacionales y fortaleciendo las capacidades del Estado para prevenir, detectar y combatir las estructuras criminales que buscan infiltrarse en la economía formal.", indicó el sector empresarial. 

Cacif también valoró la responsabilidad demostrada por los diputados que respaldaron esta iniciativa, anteponiendo los intereses del país y contribuyendo a preservar la reputación internacional de Guatemala, así como la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales.

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) señaló que la aprobación de la normativa fortalece la institucionalidad y contribuye a mantener la confianza de inversionistas, socios comerciales y mercados internacionales, para que Guatemala se consolide como un socio comercial, seguro, transparente y competitivo.

"El reto es asegurar una implementación efectiva, técnica y transparente que permita alcanzar los objetivos para los cuales fue concebida, fortaleciendo el sistema financiero, protegiendo la reputación del país y creando condiciones para el crecimiento sostenible de Guatemala", indicó Agexport.

La Cámara del Agro, indicó que es un paso importante para fortalecer la institucionalidad, la certeza jurídica y la competitividad de Guatemala.

"Su adecuada implementación implementará a preservar la confianza internacional, fortalecer el sistema penitenciario y generar mejores condiciones para la inversión, el comercio y el desarrollo económico del país.", manifestó dicha Cámara.

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Con información de Óscar Grijalva y David Alvarado, Emisoras Unidas, 89.7*

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