 Asume viceministro encargado del Área Energética
Nacionales

Asume viceministro encargado del Área Energética

Francisco Tzirin Jocholá asume en sustitución de Luis Arturo Mérida, quien presentó su renuncia.

Compartir:
Francisco Tzirin Jocholá asume como Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética., Foto MEM
Francisco Tzirin Jocholá asume como Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética. / FOTO: Foto MEM
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Energía y Minas anunció este martes 4 de agosto que Francisco Tzirin Jocholá, asumió como  Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, en sustitución de Luis Arturo Mérida, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de agosto.

Tzirin Jocholá, es ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una MBA con Especialización en Finanzas y Control de Gestión, una Maestría en Ciencias de la Gestión de Proyectos, una Maestría en Ingeniería para el Desarrollo Municipal, además de un Posgrado en Negocio de Distribución Eléctrica.

Además cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector eléctrico y energético, liderando proyectos de generación, transmisión, distribución, electrificación e infraestructura electromecánica. A lo largo de su trayectoria ha combinado una sólida formación técnica con experiencia gerencial y estratégica en instituciones públicas, empresas del sector y consultorías internacionales.


En el INDE ocupó cargos directivos, donde estuvo a cargo de la gestión social y ambiental de proyectos de generación y transmisión de energía, así como del mantenimiento de redes eléctricas en la región occidental del país, detalló dicha cartera.

Su experiencia abarca el desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura energética, estudios de factibilidad, mantenimiento de redes y subestaciones, energías renovables y sistemas fotovoltaicos, complementada con competencias en planificación estratégica, dirección de equipos multidisciplinarios y gestión de riesgos, añadió dicha cartera.

Jocholá asume en sustitución de Luis Arturo Mérida Peralta quien dejó el cargo a finales de julio, luego de estar dos meses en el cargo.

Mérida Peralta asumió el viceministerio luego que Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales.

Tremor acústico, RSAM, medidor del precursor del magma: actividad y monitoreo volcánico

Insivumeh detalló el monitoreo multiparamétrico que utilizan para comprender la actividad volcánica.

Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*

En Portada

Sala ordena a la Contraloría extender finiquito a Walter Mazariegost
Nacionales

Sala ordena a la Contraloría extender finiquito a Walter Mazariegos

09:56 PM, Ago 04
Asume viceministro encargado del Área Energéticat
Nacionales

Asume viceministro encargado del Área Energética

08:40 PM, Ago 04
Tremor acústico, RSAM, medidor del precursor del magma: actividad y monitoreo volcánico t
Nacionales

Tremor acústico, RSAM, medidor del precursor del magma: actividad y monitoreo volcánico

06:45 PM, Ago 04
Antigua se hunde en casa y queda al borde de la eliminaciónt
Deportes

Antigua se hunde en casa y queda al borde de la eliminación

09:58 PM, Ago 04
Guatemala cae ante Estados Unidos y se queda sin Mundial Sub-20t
Deportes

Guatemala cae ante Estados Unidos y se queda sin Mundial Sub-20

08:51 PM, Ago 04

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbolGuatemala#ViralesMundial2026ArgentinaFIFAEstados UnidosEspañauniversofutbolMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar