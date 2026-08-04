Asume viceministro encargado del Área Energética

El Ministerio de Energía y Minas anunció este martes 4 de agosto que Francisco Tzirin Jocholá, asumió como Viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, en sustitución de Luis Arturo Mérida, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de agosto.
Tzirin Jocholá, es ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una MBA con Especialización en Finanzas y Control de Gestión, una Maestría en Ciencias de la Gestión de Proyectos, una Maestría en Ingeniería para el Desarrollo Municipal, además de un Posgrado en Negocio de Distribución Eléctrica.
Además cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el sector eléctrico y energético, liderando proyectos de generación, transmisión, distribución, electrificación e infraestructura electromecánica. A lo largo de su trayectoria ha combinado una sólida formación técnica con experiencia gerencial y estratégica en instituciones públicas, empresas del sector y consultorías internacionales.
En el INDE ocupó cargos directivos, donde estuvo a cargo de la gestión social y ambiental de proyectos de generación y transmisión de energía, así como del mantenimiento de redes eléctricas en la región occidental del país, detalló dicha cartera.
Su experiencia abarca el desarrollo y supervisión de proyectos de infraestructura energética, estudios de factibilidad, mantenimiento de redes y subestaciones, energías renovables y sistemas fotovoltaicos, complementada con competencias en planificación estratégica, dirección de equipos multidisciplinarios y gestión de riesgos, añadió dicha cartera.
Jocholá asume en sustitución de Luis Arturo Mérida Peralta quien dejó el cargo a finales de julio, luego de estar dos meses en el cargo.
Mérida Peralta asumió el viceministerio luego que Juan Fernando Castro, presentó su renuncia por motivos personales.
Con información de David Alvarado, Emisoras Unidas 89.7*