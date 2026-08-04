 Analizan actualización de tarifas del transporte extraurbano
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CIV analiza actualización técnica de las tarifas del transporte extraurbano

Según las autoridades, la última modificación aplicada en este aspecto se hizo hace más de una década.

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Buses extraurbanos en la vía pública., ilustrativa de archivo
Buses extraurbanos en la vía pública. / FOTO: ilustrativa de archivo
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El viceministro de Transportes, Fernando Suriano, abordó en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas las dificultades actuales relacionadas con las tarifas del transporte público en Guatemala. El funcionario explicó que este incremento responde, en gran medida, al alza en los precios de los combustibles, un factor externo que afecta directamente la estructura de costos de los transportistas.

Según Suriano, aunque los precios de los combustibles han alcanzado máximos históricos, este no es el único elemento que incide en la tarifa. "El combustible representa entre 35% y 45% de la estructura de costos", detalló. Agregó que otros factores como el tamaño del bus, la topografía de las rutas, el mantenimiento y los seguros también resultan determinantes.

Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasaje

Los ajustes en las tarifas se aplicaron en localidades de Guatemala y Sacatepéquez.

El funcionario indicó que se analiza una actualización técnica de las tarifas del transporte extraurbano. Reconoció que la última modificación real data de 2009 y desde entonces el sector requería una actualización, tanto jurídica como técnica, para autorizar cambios. 

Durante los últimos años, la Dirección General de Transporte recuperó el marco jurídico, documentó procedimientos y asignó personal capacitado para analizar la estructura de costos junto con el sector transportista.

Detección de incrementos no autorizados

Suriano subrayó que la intervención del Ministerio ocurre cuando se presentan denuncias de aumentos desproporcionados. Señaló ejemplos donde la tarifa de un trayecto pasó de cinco a quince quetzales, incremento del 200% que no corresponde con la subida en el precio del combustible. "Ahí tomamos medidas, como requerir la devolución de pasajes cobrados de forma indebida", afirmó.

El viceministro remarcó que la comunicación con los empresarios del transporte ha sido clave para evitar abusos, aunque admitió que existen casos de sobreprecios que resultan insostenibles. El seguimiento a las tarifas incluye comparaciones con los porcentajes de incremento en el diésel, que actualmente podría rondar el 30%, pero dista de justificar incrementos al 200%.

* Escuche aquí la entrevista completa con el viceministro de Comunicaciones:

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