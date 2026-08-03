 Incremento en precios de pasajes por transportistas hasta Q3
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Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasaje

Los ajustes en las tarifas se aplicaron en localidades de Guatemala y Sacatepéquez.

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Pasajeros viajan en un bus extraurbano en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EU
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Transportistas en distintos municipios anunciaron incrementos en el precio del pasaje, los cuales cobraron vigencia a partir de este lunes, 3 de agosto, debido al impacto que continúa generando el alza en los combustibles motivada por la crisis internacional.

La Asociación de Autobuses de la aldea El Porvenir, del municipio de Villa Canales, Guatemala, anunció que desde hoy se aplicó un ajuste temporal en las tarifas del servicio de transporte colectivo que circula entre esa localidad y la capital.

Según el comunicado emitido, las nuevas tarifas incluyen Q3 de aumento y son las siguientes:

  • De la aldea El Porvenir, Villa Canales, hacia el Obelisco y viceversa = Q9
  • De El Porvenir hacia Boca del Monte y viceversa = Q5
  • Del puente Los Olivos hacia El Obelisco y viceversa = Q7

Los transportistas enfatizaron que se trata de una medida de carácter temporal en respuesta a la complicada situación que han estado enfrentando en las últimas semanas por el comportamiento del mercado de los combustibles, pues los altos precios han impactado en sus costos de operaciones.

También expusieron que el cambio ya fue autorizado por alcaldía municipal de Villa Canales y la Dirección General de Transportes, tomando en cuenta la situación actual.

Según afirmaron, una vez los precios de los combustibles disminuyan, las tarifas serán ajustadas nuevamente para beneficiar la economía de los usuarios.

Transportistas urbanos e interurbanos elevan pasaje por alza de combustibles

La tarifa aumentó Q2 y alcanzó los Q7. Los transportistas señalaron que se trata de una medida temporal.

Otras localidades con aumento de precios

Otro municipio donde también se dio un aumento en el pasaje es el de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, donde los transportistas anunciaron un aumento de Q2 en la tarifa de transporte extraurbano que cubre la ruta hacia Antigua Guatemala y viceversa.

Hasta ahora, los usuarios pagaban Q5 por movilizarse en el referido tramo y ahora el costo subió a Q7.

La Gremial de Transportistas de esa localidad señaló que su objetivo es mantener la prestación de servicio ante el incremento de los costos por el alza en los combustibles. En tanto, no se aclaró si se trata de una disposición temporal o se mantendrá vigente, aunque se solucione la crisis actual.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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