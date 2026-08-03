Revelan acusaciones tras la muerte de Nirmal Purja

El fallecimiento del reconocido alpinista nepalí Nirmal Purja volvió a colocar su nombre en la conversación mundial. Considerado uno de los montañistas más importantes de la historia por conquistar las 14 montañas más altas del planeta en tiempo récord y protagonista del documental de Netflix 14 Peaks: Nothing Is Impossible, Purja murió el pasado 31 de julio tras una avalancha en Broad Peak, en Pakistán.
Mientras la comunidad del montañismo lamenta la pérdida de una de sus figuras más influyentes, también han resurgido las denuncias de acoso y agresión sexual que enfrentó desde 2024, una controversia que empañó parte de su carrera y generó un intenso debate dentro del mundo de la escalada.
Murió durante una expedición en Broad Peak
Nirmal Purja falleció cuando una avalancha sorprendió a un grupo de montañistas que ascendía Broad Peak, una montaña de 8,051 metros ubicada en la región de Gilgit-Baltistán, Pakistán.
El alpinista lideraba una expedición internacional cuando la masa de nieve arrastró a varios integrantes del equipo. Las difíciles condiciones meteorológicas complicaron durante horas las labores de búsqueda y rescate hasta que las autoridades confirmaron la muerte de Purja y de los demás montañistas que lo acompañaban.
La noticia provocó homenajes de deportistas, guías de montaña y autoridades de distintos países, quienes recordaron su contribución al alpinismo moderno.
El hombre que revolucionó el montañismo
Nacido en Nepal y exintegrante de las fuerzas especiales británicas, Purja alcanzó fama internacional en 2019 cuando completó el llamado "Project Possible", escalando las 14 montañas de más de 8,000 metros del planeta en apenas 189 días, pulverizando el récord anterior.
Su hazaña fue documentada por Netflix en 2021 con la película 14 Peaks: Nothing Is Impossible, producción que lo convirtió en una celebridad mundial y acercó el alpinismo de alta montaña a millones de espectadores.
Además, lideró la primera ascensión invernal al K2 junto a un equipo íntegramente nepalí, considerada una de las mayores gestas del montañismo moderno.
Las acusaciones que sacudieron su reputación
El prestigio de Purja comenzó a verse afectado en 2024, cuando un reportaje publicado por The New York Times recopiló los testimonios de varias mujeres que lo acusaron de acoso sexual, agresión sexual y abuso de poder durante expediciones y reuniones relacionadas con su empresa de montañismo.
Entre las denunciantes figuraban la alpinista finlandesa Lotta Hintsa y la estadounidense April Leonardo, quienes relataron presuntos episodios ocurridos durante actividades organizadas por Purja.
Los testimonios describían situaciones en las que, según las denunciantes, el montañista habría aprovechado su posición de liderazgo para realizar conductas de naturaleza sexual sin consentimiento.
Las denuncias generaron una fuerte reacción dentro de la comunidad internacional de escaladores, donde varias figuras pidieron reforzar los protocolos de seguridad y protección para las mujeres que participan en expediciones de alta montaña.
Purja negó todas las acusaciones
Desde que se hicieron públicas las denuncias, Nirmal Purja rechazó categóricamente los señalamientos.
A través de sus representantes legales, sostuvo que las acusaciones eran "falsas y difamatorias" y aseguró que defendería su reputación por las vías correspondientes.
El alpinista insistió en que solo se había difundido una parte de la historia y pidió esperar a que los hechos pudieran aclararse antes de emitir conclusiones.
Hasta el momento de su fallecimiento, no existía una resolución judicial que acreditara las acusaciones en su contra.
Un legado entre la admiración y la controversia
La muerte de Purja ha abierto nuevamente el debate sobre cómo será recordado uno de los personajes más influyentes del alpinismo contemporáneo.
Para muchos seguirá siendo el hombre que rompió récords considerados imposibles, inspiró a una nueva generación de escaladores y cambió la percepción mundial sobre los montañistas nepalíes.
Otros consideran imposible separar sus logros deportivos de las denuncias que marcaron sus últimos años y que provocaron cuestionamientos sobre el comportamiento de algunas figuras dentro del alpinismo profesional.
Con su fallecimiento, el mundo de la montaña despide a uno de sus mayores referentes, mientras la controversia que rodeó el tramo final de su carrera continúa siendo parte de la conversación sobre su legado.