Presentan iniciativa para regular los precios de los combustibles

En el marco de la situación complicada que se enfrenta actualmente por el aumento constante de los precios de los combustibles, este lunes 3 de agosto fue entregada a la Dirección Legislativa la iniciativa de Ley de Emergencia para Proteger la Economía Familiar y la Estabilización del Precio de los Combustibles.
Se trata de una propuesta impulsada por la bancada Elefante, que plantea la creación de un mecanismo temporal para mitigar el impacto del alza en estos productos sobre el costo de vida de las familias guatemaltecas.
De acuerdo con el documento presentado, el incremento en los precios del diésel y las gasolinas repercute directamente en el transporte, la distribución de alimentos, los costos de producción y la agricultura, lo que reduce el poder adquisitivo de los hogares. Ante este escenario, la iniciativa busca establecer reglas técnicas y temporales que permitan trasladar al consumidor los beneficios derivados de reducciones en costos internacionales o medidas fiscales.
La propuesta contempla la creación de un Consejo Interinstitucional de Verificación, integrado por entidades públicas con competencia técnica en materia energética, económica y tributaria. Este órgano no tendría facultades para legislar ni crear impuestos, sino que verificaría y sustentaría técnicamente las actualizaciones del mecanismo, mientras que las decisiones fundamentales permanecerían bajo la competencia del Congreso.