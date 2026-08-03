Feria de Jocotenango 2026: fechas y horarios imperdibles

La cuenta regresiva terminó y una de las festividades más esperadas por los guatemaltecos está lista para abrir sus puertas. La Feria de Jocotenango 2026 volverá a llenar de color, música y tradición el Hipódromo del Norte, donde miles de personas podrán disfrutar de nueve días de entretenimiento para toda la familia.
La celebración se desarrollará del 8 al 16 de agosto, en el marco de las festividades dedicadas a la Virgen de la Asunción, patrona de la Ciudad de Guatemala. Durante ese período, el recinto permanecerá abierto todos los días de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche, ofreciendo una amplia variedad de actividades para visitantes de todas las edades.
Cada año, la Feria de Jocotenango se convierte en uno de los eventos más concurridos del país gracias a su combinación de tradición, gastronomía y diversión. En esta edición, los asistentes encontrarán una gran oferta de juegos mecánicos, puestos de comida típica, dulces artesanales, conciertos, actividades culturales y espacios recreativos.
Entre los sabores más buscados destacan los tradicionales elotes locos, churros, garnachas, atol, dulces típicos y otras especialidades guatemaltecas, que forman parte de la experiencia gastronómica que caracteriza a esta feria desde hace generaciones. Además, los juegos mecánicos y las distintas atracciones prometen diversión tanto para niños como para adultos.
Más de la Feria de Jocotenango
La Feria de Jocotenango también representa una oportunidad para fortalecer las tradiciones nacionales. Familias provenientes de distintos departamentos del país acostumbran visitar la capital para vivir este encuentro que, año tras año, mantiene vivo el legado cultural de Guatemala y fomenta la convivencia entre generaciones.
Las autoridades recomendaron a quienes planean asistir organizar su visita con tiempo, especialmente durante los fines de semana, cuando se registra la mayor afluencia de personas.
Asimismo, hicieron un llamado a mantener las medidas de seguridad, cuidar a los niños y respetar las indicaciones dentro del recinto para garantizar una experiencia agradable para todos los visitantes.