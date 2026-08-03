 Juan Orlando Hernández enfrentará juicio por lavado y fraude
Internacionales

Juan Orlando Hernández será juzgado por lavado y fraude en Honduras

Hernández retornó el pasado 26 de julio a Honduras, de donde salió extraditado en 2022 a EE. UU.

Compartir:
Juan Orlando Hernández retorna a Honduras, EFE
Juan Orlando Hernández retorna a Honduras / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Justicia de Honduras resolvió este lunes que el expresidente Juan Orlando Hernández enfrente en libertad, en un tribunal ordinario y no ante la Corte Suprema como se planteó inicialmente, el caso de lavado de dinero y fraude por el que está acusado.

El Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó en una audiencia a Hernández "medidas cautelares", entre ellas la de prohibición de salida del país, pero denegó el pedido de la Fiscalía para que el expresidente fuera detenido provisionalmente ante el "peligro de fuga".

Hernández retornó el pasado 26 de julio a Honduras, de donde salió extraditado en 2022 a EE. UU., donde fue juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por delitos relacionados con narcotráfico. Sin embargo, Hernández fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Será el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción el encargado del caso luego de que hoy se declaró "sin lugar" (rechazo) el recurso presentado el pasado viernes por la defensa de Hernández para mantenerlo en el Supremo, luego de que el magistrado originalmente a cargo se proclamó sin competencia para asumir la causa.

Foto embed
Juan Orlando Hernández retorna a Honduras - EFE

De acuerdo con la resolución judicial, Hernández afrontará el proceso en libertad con impedimento de salir del país. También tendrá el cuidado y vigilancia de su equipo de defensa, que tendrá que presentar un informe semanal sobre su condición, y prestar "caución juratoria" (promesa jurada).

El mismo tribunal programó la audiencia inicial para el próximo 12 de agosto a las 09:00 horas (locales), cuando se determinará si el exmandatario será juzgado por los delitos que le imputa el Ministerio Público (Fiscalía).

Decenas de seguidores del expresidente se concentraron hoy frente a la Corte Suprema de Justicia, donde se encuentra la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, habilitada para la audiencia debido a las limitaciones de espacio del Juzgado de Criminalidad Organizada, para manifestar su respaldo a Hernández.

La Fiscalía acusa a Hernández, de 57 años, de fraude y lavado de dinero en un caso abierto en 2023, relacionado con el presunto desvío de unos 10,8 millones de dólares hacia dos fundaciones entre 2010 y 2013, cuando el exmandatario presidía el Parlamento, fondos que supuestamente habrían sido utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.

En este expediente también figura el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien obtuvo un sobreseimiento definitivo, además de exdiputados, empresarios y particulares.

*Con información de EFE

En Portada

Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuegot
Nacionales

Suspenden clases por incremento de actividad del volcán de Fuego

05:14 PM, Ago 03
Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasajet
Nacionales

Transportistas incrementan hasta Q3 el precio del pasaje

04:49 PM, Ago 03
Inician maniobras militares Panamax 2026, con presencia de Guatemalat
Nacionales

Inician maniobras militares Panamax 2026, con presencia de Guatemala

03:21 PM, Ago 03
Juan Orlando Hernández será juzgado por lavado y fraude en Hondurast
Internacionales

Juan Orlando Hernández será juzgado por lavado y fraude en Honduras

03:09 PM, Ago 03
Antigua GFC recibe a Real Estelí con la obligación de ganart
Deportes

Antigua GFC recibe a Real Estelí con la obligación de ganar

01:26 PM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar