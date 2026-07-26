 Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras
Internacionales

Juan Orlando Hernández vuelve a Honduras para enfrentar la Justicia tras indulto en EE. UU.

Fue recibido por su familia y simpatizantes en el Aeropuerto Internacional de Palmerola.

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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (c) (2014-2022) caminando este domingo, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua (Honduras), EFE/ Gustavo Amador
El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (c) (2014-2022) caminando este domingo, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua (Honduras) / FOTO: EFE/ Gustavo Amador
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El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó este domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.

Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami (EE.UU.), alrededor de las 8:30 hora local (14:30 GMT), constató EFE.

El político deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto.

El exmandatario fue recibido en la pista aérea por su esposa, la exprimera dama Ana García; su madre, Elvira Alvarado, y tres de sus cuatro hijos, con quienes protagonizó un emotivo reencuentro tras más de cuatro años de separación desde que fue extraditado, en abril de 2022, a EE.UU.

Hernández y sus familiares se arrodillaron 

Tras descender del avión, Hernández y sus familiares se arrodillaron a pocos metros de la pista para realizar una oración, en un momento marcado por la emoción de su regreso al país.

El exgobernante llegó acompañado por un reducido grupo de allegados, entre ellos los generales Willy Oseguera, Tulio Romero y Javier Barrientos, quienes testificaron a su favor durante el juicio por narcotráfico en Nueva York, así como su abogado en Estados Unidos, Renato Stabile.

Después de completar el proceso migratorio, Hernández abandonó la terminal aérea rumbo a una finca cercana, donde participará en un acto de bienvenida y acción de gracias organizado por amigos.

La agenda de su retorno incluye además un acto convocado por su familia a las 14:00 hora local (20:00 GMT) en el aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa, donde su esposa tiene previsto devolverle el anillo de matrimonio que Hernández le entregó antes de ser recluido en una cárcel hondureña, previo a su extradición.

El retorno de Hernández

El retorno de Hernández ha reavivado la polarización política en Honduras. Mientras sus seguidores aseguran que enfrentará la justicia para demostrar su inocencia, sectores opositores cuestionan el perdón concedido por Washington y exigen que responda ante los tribunales hondureños.

Las autoridades hondureñas desplegaron un amplio operativo de seguridad en los alrededores del aeropuerto y en las principales vías de acceso, mientras decenas de periodistas nacionales e internacionales y cientos de simpatizantes se concentraron en la terminal aérea para seguir su llegada, con consignas de apoyo y banderas del Partido Nacional, al que pertenece Hernández.

El exmandatario anunció su regreso a inicios de julio, después de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional, tras aceptar una solicitud de presentación voluntaria presentada por su defensa.

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