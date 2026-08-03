 Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham
Deportes

Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham

El Real Madrid cerró el traspaso de su canterano Gonzalo García al Fulham y recibirá una buena cantidad de dinero por el delantero.

Compartir:
Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham - Fulham FC
Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham / FOTO: Fulham FC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Real Madrid hizo oficial el traspaso del delantero español Gonzalo García al Fulham, poniendo fin a una etapa de once temporadas en la institución blanca. El atacante llegó a la cantera merengue en 2014, cuando apenas tenía 10 años, y fue creciendo en las categorías inferiores hasta consolidarse en el primer equipo. Durante su paso por el conjunto madridista conquistó un Mundial de Clubes y un título de Liga, logros que forman parte de una trayectoria marcada por su desarrollo dentro de la entidad.

Aunque ninguno de los clubes reveló los detalles económicos de la operación, diversos medios de comunicación de España e Inglaterra coinciden en que el Fulham desembolsó alrededor de 40 millones de euros por el 70 % de los derechos del futbolista. Con esta transferencia, el equipo inglés apuesta por uno de los delanteros españoles con mayor proyección, mientras que el Real Madrid concreta una venta significativa de un jugador formado en su cantera.

Las primeras impresiones de Gonzalo García

El club londinense confirmó que Gonzalo García, de 22 años, firmó un contrato por cinco temporadas, que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2031, con una opción para extender el acuerdo por un año adicional. Tras estampar su firma, el atacante expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí", afirmó. Además, añadió: "Tengo que agradecer a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy emocionado por comenzar".

Con este movimiento, el Fulham refuerza su proyecto deportivo con un delantero joven que buscará consolidarse en la Premier League, una de las competiciones más exigentes del mundo. Para Gonzalo García, el traspaso representa el inicio de una nueva etapa profesional tras una larga formación en el Real Madrid, mientras que el club español despide a uno de los talentos surgidos de su cantera, confiando en que continúe su crecimiento y confirme el potencial que lo convirtió en una de las promesas más destacadas del fútbol español.

Foto embed
Los canteranos Gonzalo García y Raúl Asencio celebran sus goles ante el Real Betis - Agencia EFE

En Portada

Presentan iniciativa para regular los precios de los combustiblest
Nacionales

Presentan iniciativa para regular los precios de los combustibles

02:05 PM, Ago 03
Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustiblet
Nacionales

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustible

09:43 AM, Ago 03
Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de cenizat
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de ceniza

08:54 AM, Ago 03
Guatemala supera las 50 medallas en Santo Domingo 2026t
Deportes

Guatemala supera las 50 medallas en Santo Domingo 2026

01:41 PM, Ago 03
Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulhamt
Deportes

Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham

02:21 PM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar