Real Madrid traspasa a Gonzalo García al Fulham

El Real Madrid hizo oficial el traspaso del delantero español Gonzalo García al Fulham, poniendo fin a una etapa de once temporadas en la institución blanca. El atacante llegó a la cantera merengue en 2014, cuando apenas tenía 10 años, y fue creciendo en las categorías inferiores hasta consolidarse en el primer equipo. Durante su paso por el conjunto madridista conquistó un Mundial de Clubes y un título de Liga, logros que forman parte de una trayectoria marcada por su desarrollo dentro de la entidad.
Aunque ninguno de los clubes reveló los detalles económicos de la operación, diversos medios de comunicación de España e Inglaterra coinciden en que el Fulham desembolsó alrededor de 40 millones de euros por el 70 % de los derechos del futbolista. Con esta transferencia, el equipo inglés apuesta por uno de los delanteros españoles con mayor proyección, mientras que el Real Madrid concreta una venta significativa de un jugador formado en su cantera.
Las primeras impresiones de Gonzalo García
El club londinense confirmó que Gonzalo García, de 22 años, firmó un contrato por cinco temporadas, que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2031, con una opción para extender el acuerdo por un año adicional. Tras estampar su firma, el atacante expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Estoy muy agradecido, muy feliz de estar aquí", afirmó. Además, añadió: "Tengo que agradecer a la directiva y a Arbeloa por la confianza que han depositado en mí, y estoy muy, muy emocionado por comenzar".
Con este movimiento, el Fulham refuerza su proyecto deportivo con un delantero joven que buscará consolidarse en la Premier League, una de las competiciones más exigentes del mundo. Para Gonzalo García, el traspaso representa el inicio de una nueva etapa profesional tras una larga formación en el Real Madrid, mientras que el club español despide a uno de los talentos surgidos de su cantera, confiando en que continúe su crecimiento y confirme el potencial que lo convirtió en una de las promesas más destacadas del fútbol español.