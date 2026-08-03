 Arranca Panamax 2026, con Guatemala entre participantes
Nacionales

Inician maniobras militares Panamax 2026, con presencia de Guatemala

Los ejercicios militares reúnen a 1 mil 700 efectivos de 21 países, entre ellos Guatemala, para fortalecer la seguridad del Canal de Panamá y enfrentar amenazas transnacionales.

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Fotografía que muestra el buque militar estadounidense Vessel 17 en la Terminal de Cruceros de Amador durante el ejercicio multinacional Panamax 2026 este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá), EFE/ Bienvenido Velasco
Fotografía que muestra el buque militar estadounidense Vessel 17 en la Terminal de Cruceros de Amador durante el ejercicio multinacional Panamax 2026 este lunes, en Ciudad de Panamá (Panamá) / FOTO: EFE/ Bienvenido Velasco
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Los ejercicios militares Panamax 2026 comenzaron este lunes en Panamá con 1.700 soldados de 21 países con la mira puesta en la protección del Canal interoceánico, por el que pasa entre el 3 % y el 5 % del comercio mundial.

"La seguridad del Canal de Panamá no se improvisa, se construye mediante planificación, entrenamiento y una cooperación internacional permanente", dijo el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, durante la rueda de prensa inaugural.

Los ejercicios Panamax 2026 se celebran durante 11 días con 1.700 uniformados, equipos especializados y armamento con la protección del Canal de Panamá y la seguridad continental como el eje central, según la información oficial.

"El Canal de Panamá no es solamente una vía de tránsito. Es una infraestructura estratégica que conecta mercados, sostiene cadenas de suministros y contribuye directamente a la prosperidad de nuestros países. Sus seguridad y funcionamiento continuo son de importancia fundamental para Panamá, EE.UU. y la comunidad internacional", declaró el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Cabrera.

Los ejercicios están dividido en varias etapas, desde la planificación inicial hasta la ejecución táctica en escenarios marítimos, aéreos, terrestres y cibernéticos, y cada fase integra capacidades operativas de los estamentos de seguridad panameños con los equipos internacionales.

Fuerzas élite de Guatemala se suman al mayor ejercicio militar regional en Panamá

Panamax 2026 reúne a fuerzas militares de aproximadamente 20 países.

Más acerca de los ejercicios militares

Desde la semana pasada comenzaron a llegar grupos de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú, República Dominicana, Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

Al menos siete países (Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Países Bajos, Panamá y República Dominicana) ya han movilizado buques para hacer operaciones simultáneas en el Pacífico y el Caribe con el fin de reforzar la integridad de las fuerzas marítimas.

En el Pacífico, unidades de estadounidenses, panameñas, colombianas, mexicanas y ecuatorianas realizan maniobras de control marítimo con naves ante amenazas transnacionales, y en el Caribe soldados holandeses, dominicanos, panameños y colombianos patrullan para "garantizar la protección de rutas estratégicas".

El Canal de Panamá, una vía interoceánica de unos 80 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico mediante exclusas, es clave para el comercio marítimo mundial. Fue construido por Estados Unidos y desde 1999 está bajo administración panameña. Desde el año pasado, ha sido objeto de tensiones diplomáticas entre ambos países.

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