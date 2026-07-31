 Fuerzas élite de Guatemala participan en ejercicio militar en Panamá
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Fuerzas élite de Guatemala se suman al mayor ejercicio militar regional en Panamá

Panamax 2026 reúne a fuerzas militares de aproximadamente 20 países.

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Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. , Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. / FOTO: Ministerio de Seguridad Pública de Panamá
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Medio millar de efectivos militares de fuerzas élite de ocho países se encuentran en Panamá para participar en el ejercicio multinacional Panamax 2026, que comienza este julio con la participación de 1.700 soldados de una veintena de naciones, incluidas el Reino Unido y Alemania.

El Ministerio de Seguridad Pública informó este viernes que hasta el momento han llegado a Panamá fuerzas especiales de Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Perú y República Dominicana.

sol"Estos contingentes han llegado con equipos, armamento y entre todos suman aproximadamente 500 efectivos especializados. La cifra representa un 30 % del total de 1.700 uniformados que se espera participen en las maniobras", indicó un comunicado oficial.

Más equipos se sumarán

La cartera de Seguridad Pública panameña agregó que en los próximos días se espera el arribo de las misiones militares de Alemania, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Gran Bretaña, Jamaica, México, Países Bajos y Paraguay.

"Los ejercicios Panamax 2026 tienen como objetivo reforzar la coordinación entre fuerzas armadas de distintos países. Se realizan simulaciones de operaciones navales, terrestres, aéreas y de fuerzas especiales, con un fuerte componente logístico", explicó la fuente gubernamental.

Estas maniobras, sostuvo el Ministerio de Seguridad Pública, permiten evaluar la capacidad de respuesta conjunta ante amenazas comunes, así como la protección de infraestructuras críticas de la región.

La presencia de tropas multinacionales en Panamá "reafirma el papel estratégico del país como punto de encuentro para la seguridad continental", añadió.

* Con información de la agencia de noticias EFE.

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