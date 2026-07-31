Hallan cuerpo abandonado en San Miguel Petapa

El cuerpo sin vida de una persona fue localizado en horas de la madrugada de este viernes, 31 de julio, en el tramo que comunica desde la avenida Hincapié hacia el sector de Santa Inés, específicamente en el kilómetro 14 de San Miguel Petapa, Guatemala.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de esa localidad explicó que el cadáver fue abandonado en la vía pública, a un costado de la carretera, por lo que se dio seguimiento a esta emergencia junto con los cuerpos de socorro.
Los Bomberos Municipales Departamentales fueron quienes dieron respuesta a este incidente, tras ser alertados con respecto a la presencia de un bulto sospechoso en el sector. Cuando los técnicos en urgencias médicas hicieron la verificación correspondiente, constataron que se trataba de una persona sin vida.
"En este sector se localizó el cuerpo de una persona de sexo masculino que se encontraba envuelto en sábanas. Hasta el momento, no ha podido ser identificado", explicó Cecilio Chacaj, vocero de la institución.
Diligencias en desarrollo
La PMT de San Miguel Petapa informó que debido a este hallazgo se mantiene presencia de unidades de socorro en la ruta Hincapié - Santa Inés. Además, en el sector hay agentes de la Policía Nacional Civil, que resguardan el área mientras se presentan los fiscales del Ministerio Público.
Por el momento, el cierre vehicular implementado solo abarca parcialmente uno de los carriles, por lo que no se ha tenido un impacto significativo en la movilidad vehicular.