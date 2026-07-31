 Italia llora el fallecimiento de Franco Baresi
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Italia llora el fallecimiento de Franco Baresi

Por su parte, los clubes españoles Real Madrid y Barcelona ha emitido comunicados por la muerte del mítico futbolista italiano.

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Muere a los 66 años, Franco Baresi
Muere a los 66 años, Franco Baresi / FOTO: EFE
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Italia llora este viernes el fallecimiento de Franco Baresi, otro mito del futbol italiano que, a los 66 años de edad, se marchó demasiado pronto y, junto a Gianluca Vialli, Paolo Rossi o Salvatore Schillaci, pasa a engrosar la triste lista de leyendas que perdieron la vida prematuramente.

El caso de Baresi, el histórico capitán del Milan, club en el que discurrió toda su carrera, y leyenda de la selección italiana, además de estar considerado uno de los mejores defensas del mundo, es el último, tras el ocurrido el 18 de septiembre de 2024 con la muerte de Salvatore Schillaci, exjugador de Inter Milán y Juventus de Turín.

El popular 'Totó', máximo goleador en Italia'90 y un jugador muy querido por los italianos, se marchó a los 59 años por un cáncer de colon contra el que luchó durante más de dos años.

Miles de aficionados acudieron al Estadio Renzo Barbera de Palermo para despedir al 'Héroe de las Grandes Noches', como era conocido el popular delantero por su histórico Mundial de 1990, su gran legado, en el que llevó a Italia a las semifinales con 6 goles.

Casi dos años antes, el 6 de enero de 2023, Italia sufrió la pérdida de otro grande del futbol italiano, Gianluca Vialli, símbolo en el Sampdoria, en el que anotó 215 goles durante ocho temporadas antes de irse al Juventus para, después, poner el punto y final a su carrera en el Chelsea inglés.

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Franco Baresi (6) con la selección de Italia en Mundial 1994 - EFE

Real Madrid y Barcelona se pronuncian

El FC Barcelona se sumó este viernes al pésame por la muerte, a los 66 años, del exfutbolista italiano Franco Baresi, el que fuera capitán del gran Milan de los años 80 y 90 y con el que conquistó 3 Copas de Europa y 6 títulos del 'Scudetto'.

Por medio de sus redes sociales, el club catalán lamentó el fallecimiento del exdefensa, a quien definió como "una leyenda del futbol italiano".

"Su liderazgo, elegancia y legado en el futbol mundial permanecerán para siempre en la memoria de los aficionados. Riposa in pace, Franco", reza el texto publicado por la entidad azulgrana.

El Real Madrid expresó este viernes sus condolencias por el fallecimiento de Franco Baresi, leyenda del AC Milan y de la selección italiana, y envió un mensaje de apoyo a sus familiares, compañeros y aficionados.

El club blanco destacó que "el futbolista se proclamó campeón del mundo en el de España 82, en la inolvidable final del estadio Santiago Bernabéu", en la que la 'Azzurra' venció por 3-1 a Alemania Federal.

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