Instancia de Jefes de Bloque analiza nuevo subsidio al combustible

La Instancia de Jefes de Bloque se reunió este jueves 30 de julio, para analizar y alcanzar los consensos para la aprobación de un nuevo subsidio a los combustibles y otros temas relacionados, debido al aumento que ha tenido dicho producto.
Los jefes de bloques discutieron diversas propuestas, entre ellas la iniciativa 6801, ley de apoyo temporal de emergencia para los consumidores de diésel y gasolina regular, la cual fue remitida a la Comisión de Energía y Minas para su análisis y emisión del dictamen correspondiente durante la tercera (3ª.) Sesión Extraordinaria celebrada el pasado 29 de julio.
La propuesta, presentada por el bloque oficialista, plantea una reorganización de las finanzas públicas por Q3 mil 480 millones para otorgar un subsidio temporal de Q12 por galón de diésel y Q3 por galón de gasolina regular, con vigencia al 31 de diciembre de este año. La gasolina superior no sería incluida dentro del beneficio.
A la reunión asistió Jonathan Menkos, ministro de Finanzas Públicas (Minfin); Erwin Barrios, ministro de Energía y Minas (MEM) y Werner Ovalle, de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quienes expusieron los principales alcances de la iniciativa y respondieron las consultas de los legisladores.
El diputado Nery Ramos y Ramos, Vocal de la Comisión Permanente, informó que uno de los planteamientos analizados consiste en la creación de un fondo de compensación que permita establecer un precio tope para los combustibles.
"Hay otra propuesta que consiste en crear un fondo de compensación que defina un precio máximo para los combustibles", explicó, en referencia de la iniciativa 6726, que propone crear un fondo para para mitigar el impacto de las fluctuaciones en los precios internacionales de los combustibles, con la finalidad de brindar mayor estabilidad a los consumidores y a los sectores productivos del país.
Asimismo, indicó que el próximo lunes los ministros acudirán nuevamente a la Instancia de Jefes de Bloque para presentar un informe detallado sobre la ejecución del subsidio anterior, con el propósito de evaluar su aplicación y determinar si fue administrado con criterios de transparencia.
En tanto, el diputado José Carlos Sanabria, del bloque oficial, señaló que durante la reunión los ministros resolvieron diversas dudas planteadas por los jefes de bancada.
"Fue un espacio muy productivo y esperamos que contribuya a alcanzar los acuerdos necesarios para aprobar una medida que beneficie a la población", expresó.
El diputado José Chic, subjefe del bloque VOS, afirmó que es necesario construir una propuesta que genere consensos y beneficie directamente a la población guatemalteca, debido al rechazo que, según indicó, con el mecanismo de subsidios.
"Debemos impulsar propuestas que realmente alivien el bolsillo de la población guatemalteca", enfatizó.
En tanto la diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, informó que la reunión permitió un amplio intercambio de opiniones entre los representantes del Ejecutivo y los diputados de las distintas bancadas
Indicó que uno de los principales temas abordados fue la necesidad de esclarecer la ejecución del subsidio aprobado mediante el Decreto 11-2026, por un monto de Q2 mil millones, debido a las dudas planteadas por varios congresistas sobre la transparencia en su implementación.
La diputada Teresita de León, del bloque UNE, señaló que el Congreso tiene la responsabilidad de resolver todas las dudas relacionadas con la iniciativa antes de tomar una decisión. "Como diputados tenemos la responsabilidad de analizar a profundidad la iniciativa y despejar todas las dudas antes de su aprobación", concluyó.
Para continuar con la discusión del tema, el Presidente del Congreso, Luis Contreras, de manera anticipada convocó este jueves a la celebración de la reunión de la Instancia de Jefes de Bloque, programada para este lunes 3 de agosto, a partir de las 12:00 horas.
Con información del Congreso de la República, Omar Solís y Dayana Rashon, Emisoras Unidas, 89.7*