Congreso agenda subsidio a los combustibles

Durante la sesión de la Instancia de Jefes de Bloque del Congreso de la República este lunes 27 de julio, se acordó conocer la agenda de la tercera sesión extraordinaria programada para este miércoles 29 de julio, a partir de las 10:00 horas.
El Presidente del Congreso, Luis Contreras Colíndres, informó que se tiene consenso para conocer la iniciativa 6709, que propone reformas a la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles (IUSI), la cual se encuentra en tercer debate, por artículos y redacción final, ampliación al plazo del pago del impuesto sobre circulación y del subsidio a los combustibles.
El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque UNE, indicó que está convencido que se debe aprobar la normativa con cero impuestos para la vivienda, sin embargo, el beneficio no alcanza para los centros comerciales, locales de parqueos para vehículos y otros inmuebles.
Asimismo, los jefes de bloque analizaron la iniciativa 6801, presentada este mismo lunes por el bloque oficial, la cual plantea un apoyo temporal de emergencia de Q3 mil 400 millones para los consumidores de combustibles hasta el 31 de diciembre. La propuesta contempla un subsidio de Q12 por galón al diésel y Q3 por galón de gasolina regular.
La propuesta pretende brindar un nuevo apoyo a los guatemaltecos, debido al alza de los precios del combustible a nivel internacional, como resultado de los conflictos internacionales.
La Instancia de Jefes de Bloque analizó la iniciativa 6774, que propone reformas temporales a la Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos (Decreto 70-94). La iniciativa busca ampliar el plazo para el pago del impuesto hasta el 31 de diciembre de 2026, además de establecer una exoneración temporal de multas, recargos e intereses para los contribuyentes que regularicen su situación dentro del nuevo período.
"Hay iniciativas que se leerán y que podrían declararse de Urgencia Nacional si así lo decide el Pleno. Está la ampliación del plazo para el pago de impuestos hasta diciembre y la reforma relacionada con el impuesto de circulación. Posteriormente conoceremos la iniciativa del Ejecutivo para determinar si se aprueba como fue presentada o si requiere modificaciones", expresó el Presidente del Congreso.
En tanto el diputado Nery Ramos y Ramos, Vocal de la Comisión Permanente, señaló que las decisiones que adopte el Congreso no responden a la voluntad de uno o dos bloques legislativos, sino al consenso alcanzado por la mayoría de los diputados.
El presidente del Congreso dio a conocer que la Junta Directiva del Organismo Legislativo tiene previsto asistir este martes a un almuerzo de cortesía, en atención a una invitación formulada por el presidente de la República, Bernardo Arévalo.
Con información de Omar Solís y Congreso de la República*