Autobús sin frenos en Retalhuleu HOY 16/08/2026

Las cámaras de un vehículo captaron un choque múltiple durante la mañana de este domingo, 16 de agosto de 2026, en un bulevar de Retalhuleu; reportes preliminares indican que un autobús tipo pulman se quedó sin frenos, impactando en contra de varios vehículos. Las imágenes muestran que en el trayecto, la unidad de transporte pasó golpeando un mototaxi y posteriormente se ve el vehículo empotrado en un árbol.
Los reportes preliminares afirman que al menos cuatro vehículos fueron impactados por la unidad de transporte; sin embargo, por el momento se desconoce si la unidad llevaba pasajeros. La cámara que captó lo ocurrido registró que el accidente ocurrió a eso de las 11:33 horas, cuando varios carros particulares, motocicletas y mototaxis circulaban por el área.
Residentes de Retalhuleu confirmaron que el autobús terminó impactando contra un mototaxi en la 11 calle, zona 1 de la cabecera departamental. Agregaron que el piloto realizó maniobras para intentar controlar la unidad y continuó su recorrido, incluso pasando en rojo al menos dos semáforos. El incidente generó alarma entre peatones y conductores que se encontraban en el sector, relataron periodistas del sector.
El video muestra que tras el impacto, los equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a las personas afectadas. En uno de los cuadros, se ve que una ambulancia llega para atender a los ocupantes de un mototaxi impactado por la unidad de transporte.
En otras noticias: Según reporte de la PNC, el nerviosismo delató a dos viajeros que intentaban emprender un vuelo hacia Colombia con documentos falsos.
Autobús termina empotrado contra un árbol
Finalmente, las imágenes el mostraron que el autobús chocó contra un árbol, afectando un poste del tendido eléctrico. Por el momento no se tienen detalles del conductor o las identidades de las personas heridas.
Rescatistas que atendieron la emergencia alertaron a las fuerzas de seguridad para hacerse cargo de los procedimientos en el lugar.
Con información de Emisoras Unidas Costa Sur, 103.1 FM.