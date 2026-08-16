 Viajeros buscaban tomar un vuelo a Colombia
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PNC intercepta a dos hombres con pasaportes falsos en el Aeropuerto La Aurora

Según reporte de la PNC, el nerviosismo delató a dos viajeros que intentaban emprender un vuelo hacia Colombia con documentos falsos.

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Ambos detenidos fueron delatados por el neviosismo, indicó la PNC., PNC de Guatemala.
Ambos detenidos fueron delatados por el neviosismo, indicó la PNC. / FOTO: PNC de Guatemala.
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La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de dos hombres que permanecían como viajeros, quienes se mostraron nerviosos previo a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional La Aurora, durante este domingo, 16 de agosto de 2026. La entidad aseguró que agentes antinarcóticos les hicieron una entrevista en las instalaciones de la terminal aérea, como parte de sus procedimientos.

La PNC relató que los individuos manifestaron que pretendían viajar con destino a Bogotá, Colombia, en un vuelo de una aerolínea privada. Sin embargo, durante la verificación de los documentos, los agentes detectaron inconsistencias en dos pasaportes.

Las autoridades señalaron que los viajeros presentaron documentos que los identificaban como ciudadanos de nacionalidad española, pero al constatar con la embajada de España en Guatemala, se constató que ambos no eran del país europeo.

"Ante esta situación, fueron trasladados a la Sala de Inspecciones, ubicada en el segundo nivel del aeropuerto, donde se realizaron las diligencias correspondientes", informó la PNC.

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La PNC indicó que los detenidos son los principales sospechosos de haber dado muerte al conductor de un mototaxi.

Viajeros fueron identificados por la PNC

La PNC identificó a los detenidos como Luis, de 39 años, de nacionalidad hondureña, y Ángel de 30 años, de nacionalidad venezolana.

Como parte de las diligencias, ambos quedaron detenidos por haber presentado dos posibles pasaportes falsos, que simulaban ser del Reino de España. Los viajeros puestos a disposición de las autoridades competentes, para continuar con el proceso legal correspondiente.

Por el momento se desconocen las razones por las que ambas personas buscaban viajar a Colombia de esta manera. Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones en este caso.

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Ambos detenidos fueron delatados por el neviosismo, indicó la PNC. - PNC de Guatemala.

PNC captura a dos presuntos violadores

En otras acciones policiales, agentes reportaron la captura de dos hombres acusados de violación. Las aprehensiones se ejecutaron en Coatepeque, Quetzaltenango y en la zona 6 de Quetzaltenango.

Según las denuncias, ambos apresados son sindicados de haber incurrido en el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Ambos fueron trasladados a un juzgado de turno de la localidad, para conocer los motivos de su captura.

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