 Presuntos sicarios capturados tras tiroteo en Cuilapa
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Presuntos sicarios capturados tras tiroteo en Cuilapa

La PNC indicó que los detenidos son los principales sospechosos de haber dado muerte al conductor de un mototaxi.

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Los detenidos son los principales sospechosos de haber asesinado al conductor de un mototaxi., PNC de Guatemala.
Los detenidos son los principales sospechosos de haber asesinado al conductor de un mototaxi. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Tras varios kilómetros de persecución, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a dos presuntos sicarios de la Mara Salvatrucha en el municipio de Barberena, departamento de Santa Rosa. Según las fuerzas de seguridad, los apresados son los principales sospechosos de haber dado muerte al conductor de un mototaxi en una gasolinera del municipio de Cuilapa.

Según el relato policial, tras el asesinato, los presuntos sicarios escaparon en una motocicleta que metros adelante fue abandonada, para luego ocupar un carro tipo sedán de color blanco. Gracias al seguimiento de la PNC, los agentes lograron capturar a los dos sospechosos y trasladarlos hacia un juzgado de turno.

Los dos presuntos sicarios fueron identificados como Danilo Orlando Bran, de 31 años y Abner Aarón Toj Brán, de 21. Según la PNC, ambos forman parte del grupo terrorista Mara Salvatrucha, de la clica "Los Bucareños Locos".

La PNC consignó que la captura fue en seguimiento a un ataque armado contra un piloto de mototaxi, en el interior de una gasolinera ubicada en Cuilapa. "Vecinos que presenciaron el hecho manifestaron que los responsables se conducían a bordo de una motocicleta", indicaron los agentes policiales.

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Sicarios portaban dos armas de fuego

La PNC agregó que a los detenidos se les decomisaron dos pistolas calibre 9 milímetros, con dos cargadores y 15 municiones. Asimismo, la PNC indicó que las armas de fuego carecían de la licencia de portación.

También se les decomisó un vehículo tipo automóvil de color blanco con placas de circulación P 233 KFL.

"Al verificar en la base de datos, se estableció que Danilo Bran cuenta con dos antecedentes por los delitos de posesión para el consumo y robo, en los años 2,019  y 2,024", reportó la PNC.

Los detenidos fueron trasladados hacia un juzgado de turno para resolver su situación legal.

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Los sospechosos fueron llevados a un juzgado de turno. - PNC de Guatemala.

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