 Tragedia en la familia presidencial de Ecuador: pérdida del hijo
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Familia presidencial de Ecuador enfrenta la pérdida de su tercer hijo

Daniel Noboa y Lavinia Valbonesi enfrentan la pérdida de su hijo.

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Lavinia Valbonesi pierde al hijo que esperaba junto a Daniel Noboa., Redes sociales.
Lavinia Valbonesi pierde al hijo que esperaba junto a Daniel Noboa. / FOTO: Redes sociales.
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La primera dama de Ecuador, Lavinia Valbonesi, perdió al tercer hijo que esperaba junto al presidente del país, Daniel Noboa, después de sufrir una complicación durante el embarazo que obligó a someterla a una intervención de emergencia, según informó el sábado la ministra del Gobierno, Nataly Morillo.

Con profundo pesar informo al país que la familia presidencial atraviesa la dolorosa pérdida de su tercer hijo, Stefano Noboa Valbonesi", señaló Morillo en su cuenta de X.

La funcionaria explicó que Valbonesi fue sometida a una intervención de emergencia debido a una complicación durante su embarazo y que, "lamentablemente, Stefano falleció".

Expresan condolencias 

La ministra expresó sus condolencias a la primera dama y a Noboa, y trasladó a la familia presidencial su "respeto, solidaridad y afecto en este momento de profundo dolor".

Por su parte, la ministra de Educación, Gilda Alcivar, también lamentó la pérdida en la red social X.

Un ángel en el cielo para ambos. Mi más sentido abrazo para el presidente Daniel Noboa y la primera dama Lavinia Valbonesi en este momento", escribió.

Además, la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, trasladó su "abrazo solidario" a Valbonesi y Noboa ante una "pérdida irreparable"; y la ministra de Trabajo, Cynthia Gellibert, señaló que "Ecuador los acompaña con respeto y fortaleza".

Como señal de duelo, la bandera del Palacio de Carondelet, sede de la Presidencia ecuatoriana en Quito, permanecerá a media asta durante tres días.

Noboa y Valbonesi tienen dos hijos, Álvaro y Furio, nacidos en 2022 y 2024 respectivamente.

Con información de EFE

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