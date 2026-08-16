Tensión en el fútbol argentino: jugadores fueron agredidos

La violencia volvió a ocupar un lugar preocupante en el fútbol argentino luego de dos episodios de agresiones que tuvieron como protagonistas a futbolistas de distintas categorías. El caso más reciente ocurrió en Paraná, donde integrantes del plantel de Patronato fueron atacados por un grupo de hinchas tras regresar de Santa Fe, luego de la derrota por 3-0 frente a Colón por la Primera Nacional. El incidente generó la intervención de la Policía de Entre Ríos y quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Entre los jugadores afectados se encuentran el arquero y capitán Alan Sosa y el defensor Facundo Díaz. Sosa presentó golpes visibles en el rostro y en la zona cercana al oído, la mandíbula y el cuello, mientras que Díaz terminó con una herida en la cabeza que requirió un vendaje. De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, su ropa también quedó manchada con sangre. Otros integrantes del plantel habrían sido agredidos, aunque hasta el momento no se conocieron mayores detalles sobre posibles lesiones. Las autoridades trabajan en la recopilación de testimonios y registros que permitan reconstruir lo sucedido.
Un nuevo escándalo que sacude al futbol argentino
El episodio protagonizado por los jugadores de Patronato no es un hecho aislado. A comienzos de julio, el Club Bella Vista denunció agresiones contra futbolistas menores de edad después de un encuentro de la categoría 2009 ante Rosario Puerto Belgrano, disputado en Punta Alta. Según la investigación, una mujer señalada como familiar de uno de los jugadores rivales habría golpeado a un adolescente, mientras que también se investiga la presunta participación de un integrante de la barra del conjunto local. Varios futbolistas y familiares resultaron heridos y algunos debieron recibir atención médica.
La institución bahiense expresó públicamente su repudio y advirtió sobre la gravedad de que este tipo de situaciones ocurran en categorías formativas. Uno de los jóvenes habría necesitado puntos de sutura en el rostro, mientras que otro fue atendido por una lesión en un dedo. La investigación incorporó testimonios y registros audiovisuales, y la Justicia inició actuaciones en el marco de la Ley del Deporte para establecer qué ocurrió y determinar eventuales sanciones. Rosario Puerto Belgrano también condenó los hechos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades.