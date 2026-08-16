 Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nueva
Nacionales

Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nueva

Bomberos Municipales reportaron que el hecho de violencia ocurrió en la zona 2 de Villa Nueva.

Compartir:
Los cuerpos de resacate lamentaron la muerte de dos personas en la zona 2 de Villa Nueva., Bomberos Municipales.
Los cuerpos de resacate lamentaron la muerte de dos personas en la zona 2 de Villa Nueva. / FOTO: Bomberos Municipales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Vecinos de la 2ª. avenida y 12 calle de los residenciales Villalobos, en la zona 2 de Villa Nueva, reportaron un ataque armado a los Bomberos Municipales, quienes enviaron varios elementos para atender la emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron a tres personas heridas por proyectiles de arma de fuego; sin embargo, dos de ellas ya no contaban con signos vitales.

Los rescatistas estabilizaron y trasladaron al herido hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo el resguardo del personal médico de turno en ese centro asistencial.

Los dos fallecidos en el ataque armado fueron identificados como Jeferson Noé Carrillo Lima, de 20 años y José Luis Dimas Carrillo, de 39 años. Familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido y prendieron veladoras en memoria de ambas víctimas de este hecho de violencia.

Los cuerpos de rescate indicaron que la persona herida que fue llevada a la emergencia de un centro asistencial fue identificada como Julio César Dimas Carrillo. Al lugar acudieron peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las primeras investigaciones del ataque armado.

Foto embed
Los rescatistas solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil. - Bomberos Municipales.

Video: Tráiler se queda sin frenos en el descenso de Villalobos

Video: Tráiler se queda sin frenos en el descenso de Villalobos

El conductor de la unidad de transporte pesado perdió el control y terminó encunetado en la bajada de Villalobos.

Investigan ataque armado en Villa Nueva

Por el momento se desconocen las causas del ataque armado y la forma en que las víctimas fueron agredidas con arma de fuego. Investigadores del MP realizaron las primeras diligencias en el lugar para establecer responsabilidades y determinar las razones de este hecho de violencia.

Los cuerpos de los fallecidos fueron cubiertos por mantas y los vecinos les colocaron veladores, mientras que familiares llegaron hasta el lugar para lamentar y llorar la pérdida de sus seres queridos.

Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, una de las víctimas quedó al comienzo de un puente peatonal, mientras que la otra persona fallecida quedó tendida sobre el suelo, en una parte en la que el camino es de terracería.

En Portada

Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un heridot
Nacionales

Accidentes de tránsito dejan al menos 5 muertos y un herido

08:23 AM, Ago 16
Cristiano y Georgina revelan los detalles inéditos de su compromisot
Deportes

Cristiano y Georgina revelan los detalles inéditos de su compromiso

07:57 AM, Ago 16
Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nuevat
Nacionales

Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nueva

07:41 AM, Ago 16
Familia presidencial de Ecuador enfrenta la pérdida de su tercer hijot
Internacionales

Familia presidencial de Ecuador enfrenta la pérdida de su tercer hijo

07:23 AM, Ago 16
Comunicaciones celebra su 77 aniversariot
Deportes

Comunicaciones celebra su 77 aniversario

07:04 AM, Ago 16

Temas

GuatemalaMundial 2026FútbolDestacadasArgentina#ViralesMundial2026Noticias de GuatemalaFIFAEstados UnidosEspañaPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar