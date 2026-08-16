Ataque armado deja dos fallecidos y un herido en Villa Nueva

Vecinos de la 2ª. avenida y 12 calle de los residenciales Villalobos, en la zona 2 de Villa Nueva, reportaron un ataque armado a los Bomberos Municipales, quienes enviaron varios elementos para atender la emergencia. Al llegar, los paramédicos encontraron a tres personas heridas por proyectiles de arma de fuego; sin embargo, dos de ellas ya no contaban con signos vitales.
Los rescatistas estabilizaron y trasladaron al herido hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedó bajo el resguardo del personal médico de turno en ese centro asistencial.
Los dos fallecidos en el ataque armado fueron identificados como Jeferson Noé Carrillo Lima, de 20 años y José Luis Dimas Carrillo, de 39 años. Familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido y prendieron veladoras en memoria de ambas víctimas de este hecho de violencia.
Los cuerpos de rescate indicaron que la persona herida que fue llevada a la emergencia de un centro asistencial fue identificada como Julio César Dimas Carrillo. Al lugar acudieron peritos del Ministerio Público, quienes iniciaron las primeras investigaciones del ataque armado.
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Investigan ataque armado en Villa Nueva
Por el momento se desconocen las causas del ataque armado y la forma en que las víctimas fueron agredidas con arma de fuego. Investigadores del MP realizaron las primeras diligencias en el lugar para establecer responsabilidades y determinar las razones de este hecho de violencia.
Los cuerpos de los fallecidos fueron cubiertos por mantas y los vecinos les colocaron veladores, mientras que familiares llegaron hasta el lugar para lamentar y llorar la pérdida de sus seres queridos.
Según las imágenes compartidas por los cuerpos de socorro, una de las víctimas quedó al comienzo de un puente peatonal, mientras que la otra persona fallecida quedó tendida sobre el suelo, en una parte en la que el camino es de terracería.