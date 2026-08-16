Cristiano y Georgina revelan detalles inéditos de su boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez convirtieron su boda en una celebración mucho más íntima de lo que muchos imaginaban. La reconocida revista Vogue tuvo acceso exclusivo a los preparativos y posteriormente reveló detalles inéditos del enlace, marcado por el simbolismo, la familia y una decisión que rompió con las expectativas que suelen rodear a una pareja de su dimensión mediática. La ceremonia se realizó el 11 de agosto, precisamente cuando se cumplían diez años del día en que ambos se conocieron en una tienda Gucci de Madrid.
El número siete también tuvo un significado especial para la pareja. Cristiano ha considerado históricamente esta cifra como su número de la suerte y, poco antes de la boda, ambos se encontraban en su nueva casa de verano en Cascais, Portugal, cuya construcción tardó siete años y de la que tomaron posesión en julio, el séptimo mes del año. Sin embargo, lejos de organizar una celebración multitudinaria, decidieron casarse en la sala de su propia casa, el espacio donde comparten buena parte de su vida cotidiana. Georgina explicó que buscaba algo diferente a la tradicional boda de ensueño: "Quiero algo íntimo, con mi pareja y nuestros hijos, en casa".
Cristiano y Georgina revelan detalles de la boda
La familia ocupó un lugar central en la celebración. Para Georgina y Cristiano, sus hijos no serían simples invitados, sino protagonistas de un momento que esperan que permanezca en su memoria durante décadas. "En 30 años quiero que los niños piensen: ‘Algo maravilloso sucedió en esta mesa: los votos matrimoniales de nuestros padres’", explicó Georgina. La pareja también eligió a Gucci para vestir a la familia, una decisión cargada de simbolismo debido a que su historia de amor comenzó precisamente en una tienda de esa firma en Madrid. Las fotografías estuvieron a cargo del reconocido fotógrafo Juergen Teller, elegido por la pareja porque querían conservar un recuerdo artístico y alejado del típico álbum familiar.
Después de la ceremonia, Cristiano y Georgina se trasladaron al Santuario de Nuestra Señora de Fátima para recibir una bendición religiosa en un espacio reservado para ellos. No hubo luna de miel tradicional, ya que el futbolista debía regresar a Arabia Saudita para iniciar la temporada. Cristiano, fiel a su sentido del humor, resumió su nueva etapa con una frase que refleja la relación que ambos han construido: "Cada día es una luna de miel".
Georgina, por su parte, aseguró al día siguiente que la celebración había sido exactamente como la imaginaba: "Íntima, llena de amor y con nuestra familia como protagonista principal". Para ambos, el verdadero lujo no estuvo en la magnitud del evento, sino en compartir un momento profundamente personal con sus hijos, su hogar, su fe y su amor.