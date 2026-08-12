 Cristiano y Georgina Rodríguez: Boda Secreta Detalles
Farándula

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en secreto: estos son los detalles de su boda íntima

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron al mundo al confirmar que finalmente se convirtieron en esposos.

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Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, Redes sociales
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo / FOTO: Redes sociales
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El futbolista portugués y Georgina Rodríguez contrajeron matrimonio el martes 11 de agosto de 2026 en Cascais, Portugal, durante una ceremonia civil descrita como "íntima y privada". Cabe destacar que, la celebración contó únicamente con una presencia muy especial: sus cinco hijos.

La información fue confirmada por la agencia que representa a Cristiano Ronaldo, que informó que el enlace se realizó en presencia de los hijos de la pareja. Además, el propio futbolista compartió en redes sociales la primera imagen relacionada con la boda.

En la fotografía aparecen las manos entrelazadas de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, mientras ambos lucen sus alianzas.  La publicación estuvo acompañada únicamente por las iniciales "Cy G", una sencilla forma de confirmar el esperado matrimonio.

Durante las semanas previas, circularon numerosas versiones sobre el lugar donde se celebraría la boda.  Algunos rumores apuntaban a Funchal, en Madeira, ciudad natal del futbolista, mientras que otras versiones señalaban a Sintra.

Más de la boda de Georgina Rodríguez

La expectación llegó al punto de que algunos aficionados acudieron a la Catedral de Funchal pensando que allí tendría lugar el enlace.  Sin embargo, la propia iglesia negó haber recibido una reserva o solicitud de la familia Ronaldo para celebrar la ceremonia.

Finalmente, la pareja eligió Cascais y consiguió mantener prácticamente todos los detalles bajo reserva. Ni la lista completa de invitados, ni el lugar exacto de la celebración, ni otros detalles de la ceremonia fueron revelados públicamente.

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La estrategia permitió que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez conservaran la privacidad que buscaban para este momento familiar. La fecha de la boda también tuvo un significado especial. El 11 de agosto de 2025, Georgina Rodríguez anunció públicamente su compromiso con Cristiano Ronaldo al mostrar el espectacular anillo que recibió.

La pareja comenzó su relación en 2016 y, desde entonces, construyó una familia con cinco hijos. Después de casi una década juntos, finalmente decidieron formalizar su relación, pero lo hicieron de una manera muy distinta a la que muchos esperaban para una de las parejas más famosas del mundo.

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