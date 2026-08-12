Rodolfo Xoy asume como viceministro de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) anunció este miércoles, 12 de agosto, el nombramiento de Rodolfo Guillermo Xoy Córdova como viceministro encargado del Área de Minería e Hidrocarburos, un puesto clave para la regulación y fiscalización del sector.
El funcionario cuenta con más de 30 años de trayectoria dentro de esa cartera y experiencia en comercialización y análisis económico de hidrocarburos.
Anteriormente el cargo era ocupado por Erwin Barrios, quien recién asumió como ministro de Energía tras el traslado de su antecesor, Hugo Ventura, a otra posición dentro del Gabinete de Gobierno.
Perfil del nuevo viceministro
De acuerdo con información compartida por el MEM, Xoy Córdova es ingeniero mecánico especializado en la regulación, comercialización y análisis económico del sector hidrocarburos. Su gestión dentro de la cartera se ha enfocado en liderar la política energética nacional desde distintas posiciones.
Las labores que ha desempeñado se enfocan en optimizar la fiscalización del mercado, impulsar la eficiencia operativa y garantizar la seguridad del suministro.
El nuevo viceministro se ha desempeñado en la Dirección General de Energía como subdirector de Comercialización, jefe del Departamento de Análisis Económico y Coordinador de la Sección de Estadística en esa oficina.
El MEM destacó que la experiencia con la que cuenta también le ha permitido dar acompañamiento y asesoría al proyecto de implementación en el país, que a partir del 22 de agosto estará disponible en el mercado guatemalteco.
Reciente nombramiento en el MEM
El Ministerio de Energía y Minas anunció el pasado 4 de agosto que Francisco Tzirin Jocholá, asumió como viceministro de Energía y Minas encargado del Área Energética, en sustitución de Luis Arturo Mérida, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 1 de agosto.
El funcionario es ingeniero mecánico electricista, graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posee una MBA con Especialización en Finanzas y Control de Gestión, una Maestría en Ciencias de la Gestión de Proyectos, una Maestría en Ingeniería para el Desarrollo Municipal, además de un Posgrado en Negocio de Distribución Eléctrica.