Accidente de helicóptero: Sofía Murillo y las imágenes reveladas

La muerte de Sofía Murillo continúa causando conmoción en redes sociales. La creadora de contenido colombiana, de 17 años, perdió la vida junto a su madre, Wendy Manrique, de 37 años; su abuela, Rocío Cubillos, de 59; y el piloto del helicóptero en el que realizaban un recorrido por Río de Janeiro, Brasil.
La tragedia ocurrió la mañana del sábado 8 de agosto, mientras la familia se encontraba de vacaciones en territorio brasileño. El helicóptero cayó en un área de vegetación de la región de la Vista Chinesa, en el sector de Alto da Boa Vista y dentro de la zona de la Floresta da Tijuca.
En las últimas horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes atribuidas al lugar del accidente. En ellas se observa una aeronave entre la vegetación y fuego en el área del impacto. Sin embargo, estas publicaciones no permiten por sí solas determinar qué provocó la caída del helicóptero, por lo que las causas deben quedar sujetas a los resultados de la investigación oficial.
¿Cómo ocurrió el accidente donde murió Sofía Murillo?
De acuerdo con los reportes difundidos tras la tragedia, Sofía realizaba un paseo turístico junto a su madre y su abuela cuando el helicóptero sufrió el accidente en una zona boscosa de Río de Janeiro.
La ubicación del impacto complicó las labores de emergencia debido a las características del terreno. Equipos especializados fueron movilizados hacia el lugar para localizar la aeronave y atender la emergencia.
Los cuatro ocupantes murieron en el accidente. Además de Sofía Murillo y sus familiares, falleció el piloto de la aeronave, identificado en los reportes como Alessandro Rocha.
Las autoridades brasileñas iniciaron las diligencias destinadas a establecer la secuencia exacta del accidente y sus posibles causas. Por el momento, no existe una conclusión oficial que permita atribuir el hecho a una falla mecánica, condiciones meteorológicas, un error humano u otra circunstancia.
Por esa razón, aunque las imágenes difundidas muestran la magnitud del impacto, no permiten reconstruir por sí mismas los últimos instantes del vuelo.
Imágenes del lugar circulan en redes sociales
Una de las publicaciones que se ha viralizado muestra una fotografía de Sofía junto a imágenes y un video atribuidos al sitio donde cayó el helicóptero.
En el material puede observarse fuego entre los restos de la aeronave y la vegetación. Las imágenes rápidamente comenzaron a ser compartidas por usuarios que lamentaron la muerte de la adolescente y de sus familiares.
La difusión del material también ha aumentado el interés por conocer qué ocurrió durante el vuelo. No obstante, será la investigación de las autoridades aeronáuticas brasileñas la que determine oficialmente las circunstancias del accidente.
¿Qué investigan las autoridades?
Brasil cuenta con el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA), organismo encargado de investigar accidentes de aviación con el objetivo de identificar factores que puedan ayudar a prevenir hechos similares.
En este tipo de investigaciones pueden analizarse distintos elementos, entre ellos las condiciones de la aeronave, mantenimiento, información meteorológica, trayectoria del vuelo, comunicaciones y otros datos operacionales.
Hasta que ese proceso concluya, cualquier versión sobre la causa concreta del accidente debe considerarse preliminar.