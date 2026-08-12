 Terremoto en Colombia: Topos mexicanos llegan para rescate
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Terremoto en Colombia: Topos mexicanos llegan para ayudar en rescate

Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días.

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Topos mexicanos llegan para ayudar en rescate en Colombia, EFE
Topos mexicanos llegan para ayudar en rescate en Colombia / FOTO: EFE
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La brigada mexicana de socorristas, Topos, llegó este miércoles a la ciudad de Cali, en Colombia, para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto y que deja más de 200 muertos.

Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días tras los dos potentes terremotos de La Guaira, que el 24 de junio causaron más de 6 mil 300 muertos, y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

"Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos", aseguró el brigadista.

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Topos mexicanos llegan para ayudar en rescate en Colombia - EFE

Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños.

"Esta es una situación fuera de lo normal y le pido a todos los que estamos trabajando en esto que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas, nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios", agregó Méndez a periodistas, al lado del alcalde.

La brigada de rescate Topos Tlatelolco se creó en septiembre de 1985, cuando un grupo de ciudadanos voluntarios comenzó las labores de búsqueda y rescate de personas entre los escombros que dejó el terremoto de Ciudad de México de magnitud 8,1.

"Sabemos que vamos a hacer el máximo esfuerzo y que vamos a lograr que estas familias exitosa y felizmente tengan a sus seres queridos rescatados", añadió el brigadista.

El terremoto ha causado la muerte de por lo menos 239 personas, según el gobierno colombiano, aunque autoridades regionales elevan ese número considerablemente. Además, hay una cifra indeterminada de personas desaparecidas o atrapadas bajo los escombros tanto en Cali como en Pereira, capital del departamento de Risaralda.

*Con información de EFE

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