 Festival benéfico de artistas tras terremotos en Colombia y Venezuela
Farándula

Artistas realizarán festival benéfico tras terremotos en Colombia y Venezuela

El evento “Unidos por los Nuestros” se llevará a cabo el 16 de agosto en Miami, con más de 30 artistas, para recaudar fondos que ayuden a comunidades afectadas por recientes terremotos en ambos países.

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concierto benéfico, Instagram
concierto benéfico / FOTO: Instagram
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La comunidad artística latina se une en un gesto de solidaridad sin precedentes para apoyar a las víctimas de los recientes terremotos en Colombia y Venezuela.

Un concierto benéfico masivo, titulado "Unidos por los Nuestros", se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en el Kaseya Center de Miami, Florida, con el objetivo de recaudar fondos cruciales para las comunidades afectadas por los movimientos sísmicos.

Este evento, que promete ser una jornada inolvidable, combinará presentaciones musicales de primer nivel con un teletón internacional. La iniciativa busca movilizar a millones de personas en todo el continente para ofrecer una respuesta humanitaria efectiva y duradera ante la emergencia. 

Entre los nombres confirmados que subirán al escenario se encuentran Marc Anthony, Chayanne, Feid, Ricardo Montaner y Olga Tañón, quienes lideran un impresionante cartel de más de treinta artistas comprometidos con la causa.

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Concierto benéfico - Instagram

La lista de talentos es extensa y diversa, asegurando una experiencia musical para todos los gustos. Se suman a esta noble iniciativa:

  • Chino y Nacho
  • Gilberto Santa Rosa
  • Elena Rose
  • Silvestre Dangond
  • Gente de Zona
  • Mau y Ricky
  • Jay Wheeler
  • Lasso
  • Piso 21
  • Corina Smith
  • Joaquina
  • Micro TDH
  • Nella
  • Noreh
  • Isadora
  • Free Cover

Cómo Contribuir a la Ayuda Humanitaria

Quienes sigan el evento a distancia podrán participar activamente en la causa mediante donaciones a través de códigos QR, mensajes de texto y plataformas digitales. Asimismo, se contemplan aportaciones corporativas para maximizar el impacto de la campaña.

Los fondos recaudados serán administrados por organizaciones humanitarias internacionales de reconocida trayectoria. 

Los recursos se destinarán a programas esenciales como alimentación, atención médica, suministro de medicamentos, establecimiento de refugios temporales y reconstrucción de viviendas.

También se priorizará la protección infantil, el apoyo a la salud mental y la reunificación familiar durante las cruciales etapas de recuperación.

La transmisión arrancará a las 6:00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos) a través de Univisión y llegará tanto a la audiencia estadounidense como a América Latina y plataformas digitales.

Durante la emisión, se incluirán reportajes sobre labores de rescate, testimonios de sobrevivientes y relatos acerca de la recuperación en distintas comunidades.

Más de 50 presentadores y figuras de televisión respaldarán la causa durante la emisión especial, entre los que figuran Adamari López, Amara la Negra, Charytín, Dayanara Torres, Don Francisco, Jorge Bernal, Karime Pindter, Raúl de Molina, Stef Roitman y Tony Dandrades.

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