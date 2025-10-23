Adamari López Comparte Foto para Concienciar sobre Cáncer

Adamari López apareció en las redes sociales para dar una lección de vida y hablar de su experiencia en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.
Hace 20 años, la presentadora fue diagnosticada con cáncer de seno. Tras superar la enfermedad, se ha convertido en una defensora de la prevención y la detección temprana del cáncer.
Hace unas horas publicó una reveladora imagen en la que muestra las cicatrices de su mastectomía.
"Mi gente linda... hoy, revisando mi celular, apareció esta foto. Y en este mes de prevención del cáncer de seno, me llené otra vez de gratitud. ??En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, Fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante ,de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba. Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. ?El momento de hacerlo... es hoy. Los quiero muchísimo ????", escribió
Hoy en día, Adamari López es una mujer, madre y profesional feliz y exitosa que ha sabido transformar el dolor en amor, fe y esperanza. Su mensaje a otras mujeres es claro y directo.
Cirugía
La actriz puertorriqueña Adamari López hace 17 años se practicó la mastectomía tras padecer cáncer de mama cuando tenía 33 años de edad.
A principios del mes de abril de 2022, la estrella de la telenovela "Amigas y rivales" se tatuó los senos lo cual representó para ella uno de los sueños que tenía desde hace mucho tiempo, pues esta parte del cuerpo ya tendrá otra apariencia.
Aunque no mostró el resultado final, el proceso lo documentó para sus redes sociales y detalló que con la operación que tuvo le quitaron los pezones y ahora ya se los tatuaron de una manera hiperrealista.
"Hace muchos años atrás fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es algo que esperaba durante mucho tiempo. A las mujeres que pasaron por una situación similar les dijo que pueden salir adelante y pueden tener esa coquetería, sensualidad y autoestima alta", señaló.