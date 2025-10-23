 Adamari López Comparte Foto para Concienciar sobre Cáncer
Farándula

Adamari López publica foto sin ropa para hablar sobre el cáncer

La presentadora compartió una íntima foto donde muestras las cicatrices tras la doble mastectomía a la que se sometió cuando fue diagnosticada con cáncer de seno.

Compartir:
Adamari López, Instagram
Adamari López / FOTO: Instagram

Adamari López apareció en las redes sociales para dar una lección de vida y hablar de su experiencia en el mes de la concientización sobre el cáncer de mama.

Hace 20 años, la presentadora fue diagnosticada con cáncer de seno. Tras superar la enfermedad, se ha convertido en una defensora de la prevención y la detección temprana del cáncer.

Hace unas horas publicó una reveladora imagen en la que muestra las cicatrices de su mastectomía.

"Mi gente linda... hoy, revisando mi celular, apareció esta foto.  Y en este mes de prevención del cáncer de seno, me llené otra vez de gratitud. ??En esta foto no veo dolor, veo un renacer. Veo fuerza, Fe, y un cuerpo que aprendí a amar con cada cicatriz. Porque la verdadera belleza nace del valor de seguir adelante ,de levantarse y comenzar de nuevo, aunque la vida te ponga muchas veces a prueba. Hazte tu chequeo. No esperes. Amarte también es cuidarte. ?El momento de hacerlo... es hoy. Los quiero muchísimo ????", escribió

Foto embed
Adamari López - Instagram

Hoy en día, Adamari López es una mujer, madre y profesional feliz y exitosa que ha sabido transformar el dolor en amor, fe y esperanza. Su mensaje a otras mujeres es claro y directo. 

Cirugía

La actriz puertorriqueña Adamari López hace 17 años se practicó la mastectomía tras padecer cáncer de mama cuando tenía 33 años de edad.

A principios del mes de abril de 2022, la estrella de la telenovela "Amigas y rivales" se tatuó los senos lo cual representó para ella uno de los sueños que tenía desde hace mucho tiempo, pues esta parte del cuerpo ya tendrá otra apariencia.

Aunque no mostró el resultado final, el proceso lo documentó para sus redes sociales y detalló que con la operación que tuvo le quitaron los pezones y ahora ya se los tatuaron de una manera hiperrealista.

"Hace muchos años atrás fui paciente de cáncer y que tuve una mastectomía radical en mis senos y parte de lo que me vengo a hacer hoy es algo que esperaba durante mucho tiempo. A las mujeres que pasaron por una situación similar les dijo que pueden salir adelante y pueden tener esa coquetería, sensualidad y autoestima alta", señaló.

Foto embed
Adamari López cáncer de mama - Instagram

En Portada

CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funcionest
Nacionales

CSJ notifica al juez Marco Villeda sobre permiso otorgado para dejar funciones

09:28 AM, Oct 23
Leo Messi renueva contrato con el Inter Miamit
Deportes

Leo Messi renueva contrato con el Inter Miami

09:24 AM, Oct 23
Video muestra cómo la PNC captura a pandilleros que viajaron desde Villa Nueva para asesinar a pareja en San Marcost
Nacionales

Video muestra cómo la PNC captura a pandilleros que viajaron desde Villa Nueva para asesinar a pareja en San Marcos

09:48 AM, Oct 23
Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisiónt
Farándula

Sean Diddy Combs fue atacado con un cuchillo en la garganta estando en prisión

10:52 AM, Oct 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026Estados UnidosSeguridadSeguridad vialredes socialesJuegos CentroamericanosFutbol GuatemaltecoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Roblox ,Instagram
Gaming

¿Cuáles son los videojuegos con riesgo de grooming?

Duolingo ,Instagram
Tecnología

Duolingo presenta su propio anime "The Final Test" esta es su fecha del estreno

Limón ,Limón
Moda Y Belleza

Los riesgos de tomar agua con limón en ayunas: entre los mitos y la realidad

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos