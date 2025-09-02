Adamari López Responde a Críticas sobre su Cuello

Adamari López, actriz y conductora de televisión de 54 años, reaccionó públicamente a las críticas que ha recibido en redes sociales por las arrugas en su cuello. Durante una transmisión del programa Desiguales, la exprotagonista de telenovelas dejó en claro que no permitirá que las opiniones ajenas definan su autoestima.
"Yo tengo 54 años, estaba gorda, enflaqué, el cuello normal se va a ver arrugado", expresó la también madre de Alaïa. Con tono reflexivo agregó que, sin importar cómo luzca, siempre hay quienes opinan negativamente.
"Si me lo ven arrugado, dicen que está mal; si lo ven un poco mejor, dicen que me hice algo. No están contentos de ninguna manera. Hay que envejecer con dignidad", agregó. La reacción de la conductora llega en un momento donde la presión por mantener una imagen perfecta sigue siendo fuerte entre figuras públicas.
Sin embargo, Adamari López insistió en que el paso del tiempo es natural y no debería ser motivo de burla o cuestionamiento. Su testimonio rápidamente se viralizó, generando apoyo entre sus seguidores, quienes aplaudieron su honestidad y valentía.
Más de las declaraciones de Adamari López
Más allá de lo estético, la actriz aprovechó el espacio televisivo para recordar que el verdadero valor de las personas no radica en lo físico. "Lo físico no nos quita valor. Al contrario, siento que nos da más experiencia. Mucha gente se fija solamente en la apariencia", comentó.
Asimismo, destacó la importancia de cuidar la mente y el espíritu: "No solo tiene que ver con las cremas, es también como uno va alimentando el espíritu, cómo uno se comporta con los demás, porque eso también te hace bonito".
Adamari López, quien ha construido una sólida carrera en la televisión hispana y mantiene una estrecha relación con su público, se convierte así en un referente de autenticidad y amor propio. Su mensaje de aceptación personal cobra relevancia en una sociedad donde las redes sociales suelen amplificar críticas y comparaciones.