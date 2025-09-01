 Esme La Chapina Supuesto Secuestro a los 15 Años
¡Reviven entrevista de Esme La Chapina¡ Revela detalles de un supuesto secuestro a sus 15 años

La situación fue un episodio marcado por la confianza en una falsa amiga y que cambió por completo el rumbo de su vida.

Esme La Chapina,
Esme La Chapina / FOTO:

La creadora de contenido guatemalteca Esme La Chapina vuelve a ser tendencia en las redes sociales. Lo anterior, luego de que circulara nuevamente una entrevista en la que reveló uno de los capítulos más duros de su vida.

Y es que la joven guatemalteca vivió un supuesto secuestro cuando apenas tenía tan solo 15 años. En su relato, la influencer recordó cómo a esa edad comenzó a conocer a más personas, amistades que se relacionaban con el mundo de las fiestas y el alcohol.

Sin embargo, ella asegura que en ese entonces no participaba de ese tipo de dinámicas, pues estaba enfocada en su trabajo y en forjar un futuro distinto.

"Llegué a los 15 años, comencé a conocer más personas, amistades que toman, que andan en el mundo y como era independiente, traía dinero a casa", relató durante la conversación.

Fue precisamente esa independencia la que la llevó a confiar en alguien que no era realmente una amiga. La influencer narró que aceptó una invitación para asistir a una feria, lugar donde ocurrió lo inesperado.

Más de la dura experiencia de Esme La Chapina

"Fue el único día que descansé. Fuimos a una feria, mis amigas se pusieron a tomar, yo en ese entonces no lo hacía, estaba enfocada en mi futuro", explicó.  Sin embargo, según su testimonio, en ese contexto fue víctima de un secuestro y de situaciones que marcaron profundamente su vida.

"A mí me llevaron a los 15 años y me hicieron muchas cosas, todo por haber confiado en una muchacha que ni era mi amiga", señaló con evidente dolor.

El testimonio ha conmocionado a miles de seguidores que han revivido estas declaraciones en redes sociales, generando un debate sobre la vulnerabilidad de los adolescentes y la importancia de no normalizar situaciones de riesgo.  Muchos usuarios han expresado su apoyo a Esme La Chapina, resaltando su valentía al hablar abiertamente de un episodio tan sensible.

