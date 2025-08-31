 Rescate fallido: Natalia Nagovitsyna, alpinista atrapada
Tendencias

Por qué no pueden rescatar a Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa que quedó atrapada a 7000 metros

La dramática historia de Natalia Nagovitsyna, alpinista rusa atrapada a más de 7 000 metros en el Pico Pobeda de Kirguistán, ha conmovido al mundo.

Compartir:
Natalia Nagovitsyna, Natalia Nagovitsyna
Natalia Nagovitsyna / FOTO: Natalia Nagovitsyna

La alpinista rusa Natalia Nagovitsyna quedó atrapada a más de 7 000 metros de altitud en el Pico Pobeda (Tian Shan, Kirguistán). Lo anterior, desde el 12 de agosto de 2025, luego de fracturarse una pierna durante el descenso.

A sus 47 años, se encontraba a solo una cima de convertirse en "Leopardo de las Nieves", título otorgado a quienes conquistan las cinco montañas más altas de la antigua URSS. El entorno donde yace Natalia es implacablemente hostil: temperaturas de hasta -30 °C, tormentas repentinas, falta de oxígeno y terreno técnico plagado de grietas, aludes y aristas traicioneras.

Las autoridades de Kirguistán dieron por concluido el operativo de rescate tras reiterados intentos fallidos mediante helicópteros militares que no pudieron superar los 4 600 metros, e incluso uno sufrió un accidente sin víctimas fatales. En tierra, voluntarios y guías de montaña iniciaron expediciones con al menos 20 rescatistas, pero el terreno y el clima lo hicieron inviable.

Solo se logró confirmar su ubicación mediante drones que registraron imágenes de su tienda, en las que aún parecía con vida. La tragedia se agudizó cuando, en uno de los escasos acercamientos, el alpinista italiano Luca Sinigaglia perdió la vida debido a una tormenta y un edema cerebral mientras descendía.

Natalia Nagovitsyna y su agonia

Otros dos compañeros, Roman y Gunter, lograron volver al campamento base con vida, aunque en estado crítico. Su hijo de 27 años difundió mensajes desesperados en redes sociales acompañado del metraje del dron: "Mi madre está viva", imploraba, aferrándose a la esperanza de continuar el rescate.

El 27 de agosto de 2025, las autoridades kirguisas, tras sobrevolar el terreno con drones térmicos, informaron no haber detectado señales de vida.

Netflix revela las 10 series más populares de su historia

La famosa plataforma de streaming dio a conocer el ranking oficial de las producciones más vistas.

Natalia fue oficialmente dada por fallecida, y la operación de recuperación de su cuerpo fue suspendida hasta la primavera.

En Portada

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridost
Nacionales

Accidente de bus en Huehuetenango deja una mujer fallecida y más de 25 heridos

07:06 PM, Ago 30
Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatoriast
Deportes

Confirmados los convocados de Guatemala para las Eliminatorias

06:27 PM, Ago 30
Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucraniat
Internacionales

Video muestra el asesinato del expresidente del Parlamento de Ucrania

05:24 PM, Ago 30
Dibu Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester Unitedt
Deportes

"Dibu" Martínez, a un paso de convertirse en nuevo portero del Manchester United

07:17 AM, Ago 31

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaCopa CentroamericanaEE.UU.SeguridadFutbol GuatemaltecoSeguridad vialLiga Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

space invaders ,Facebook
Gaming

Icónico videojuego de los 80 se prepara para dar el salto al cine

comer pan ,Instagram
Tendencias

Pan sin culpa: ¿cómo disfrutar tu rebanada favorita sin engordar?

The Velvet Sundown ,Redes sociales
Tecnología

The Velvet Sundown: así suena la música del grupo generado por IA

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Radiografía dientes. Imagen de referencia. ,Pixabay
Sucesos

Niño de 7 años marca récord con la extracción de 526 dientes en cirugía histórica

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos