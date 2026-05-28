 Guatemala niega autorización sobre operaciones militares
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Gobierno de Guatemala: "No existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras"

La administración del presidente Arévalo compartió la carta enviada por el Ministerio de la Defensa en la cual se detalla una solicitud formal que se planteó a las autoridades de EE. UU. y negó la existencia de un acuerdo de esa índole.

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Palacio Nacional de Guatemala., Gobierno de Guatemala
Palacio Nacional de Guatemala. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Gobierno de Guatemala informó este jueves, 28 de mayo, que no existe ningún acuerdo que autorice operaciones militares extranjeras en territorio nacional, en respuesta a versiones difundidas recientemente en medios de comunicación de Estados Unidos.

Según publicó el diario The New York Times, la administración del presidente Bernardo Arévalo habría aceptado llevar a cabo ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra los carteles del narcotráfico en territorio guatemalteco.

La nota periodística detalla que se acordó durante una llamada telefónica el 19 de mayo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, que esos ataques y otras operaciones militares comenzarán el próximo mes.

Sin embargo, a través de un comunicado oficial, las autoridades guatemaltecas aclararon que el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, envió una nota a su homólogo de Estados Unidos, Peter Hegseth, para solicitar cooperación estadounidense en operativos liderados por fuerzas de seguridad guatemaltecas contra organizaciones del narcotráfico.

Según el documento, esta colaboración forma parte de una estrategia de seguridad implementada desde 2024 y se desarrolla dentro del marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países.

Asimismo, se adjuntó en la publicación realizada en las redes sociales institucionales la carta enviada a las autoridades norteamericanas con respecto al tema.

Más sobre la solicitud a EE. UU.

El Gobierno indicó que el presidente de la República, junto con los ministros de Defensa Nacional y Relaciones Exteriores, sostuvo una conversación telefónica con el secretario de Guerra de Estados Unidos para confirmar los términos de cooperación relacionados con la solicitud.

Además, la administración de Arévalo subrayó que dicha cooperación se ajusta a la Constitución y a las leyes nacionales, particularmente en lo referente a acuerdos en materia de seguridad civil y militar.

Finalmente, el Ejecutivo reiteró su compromiso con la protección del territorio nacional, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de la seguridad de la población guatemalteca.

Guatemala habría acordado con EE. UU. ataques conjuntos contra el narcotráfico en territorio nacional

Medios estadounidenses reportaron un posible acuerdo.

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