Guatemala habría acordado con EE. UU. ataques conjuntos contra el narcotráfico en territorio nacional

Medios estadounidenses revelaron este jueves, 28 de mayo, que habría surgido un acuerdo entre Estados Unidos y Guatemala que implicaría llevar a cabo ataques aéreos contra cárteles y bandas de tráfico de drogas dentro del territorio nacional.
Las notas de prensa que circulan desde horas de la madrugada mencionan que este tipo de estrategias formarían parte de una nueva expansión de la campaña militar del gobierno de Donald Trump en América Latina, enfocada en hacerle frente a este flagelo del crimen organizado que impacta seriamente la región.
Se indicó que el presidente Bernardo Arévalo habría aceptado que puedan desarrollarse ataques aéreos y otras acciones militares. El tema habría sido abordado durante una llamada con el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth. Preliminarmente, se conoció que las operaciones podrían comenzar en junio de 2026.