 El Balón de Oro se entregará por vez primera en Londres
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¡Sorpresa! El Balón de Oro cambia de sede para este 2026

La UEFA anunció este día la fecha en la cual será la ceremonia del Balón de Oro, que por primera vez cambia de sede.

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La edición 2026 del Balón de Oro rendirá homenaje a Stanley Matthews
La edición 2026 del Balón de Oro rendirá homenaje a Stanley Matthews / FOTO: EFE / Facebook Stanley Matthews

La UEFA anunció este jueves que la ceremonia del Balón de Oro se celebrará el lunes 26 de octubre próximo en Londres, por primera vez, en coincidencia con el 70 aniversario de la creación de la distinción por la revista France Football en 1956.

Presentado por esta publicación, que es propiedad del grupo L'Équipe, la concesión del premio es coorganizada con la UEFA desde 2024 y la elección de la sede de este año rendirá tributo al jugador inglés Stanley Matthews, ganador de la edición inaugural hace 70 años.

La UEFA destacó que la celebración de la gala en Londres continúa la expansión y fortalece el estatus global como marca del Balón de Oro, cuyos últimos ganadores fueron el francés del PSG Ousmane Demblélé y la internacional española del Barcelona Aitana Bonmatí, distinguida tres veces con el galardón.

El Balón de Oro

El Balón de Oro es el premio individual más prestigioso del futbol mundial, otorgado anualmente por la revista francesa France Football (actualmente en conjunto con la UEFA) para reconocer al mejor jugador de la temporada.

  • Últimos Ganadores: Ousmane Dembélé (2025) y Aitana Bonmatí (2025).  
  • Máximos ganadores históricos (masculino): Lionel Messi con 8 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023) y Cristiano Ronaldo con 5 (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017)
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Stanley Matthews fue el primer ganador del Balón de Oro de la Historia en 1956 - Facebook Sir Stanley Matthews

¿Quién era Stanley Matthews?

Sir Stanley Matthews es indiscutiblemente una de las grandes leyendas del futbol mundial. En su palmarés está ser el primer ganador del Balón de Oro que entrega France Football, además de ser pionero en los futbolistas en activo que reciben el nombramiento de caballero real, y por si fuera poco, jugó hasta los 50 años de manera profesional.

El futbolista inglés, considerado como una verdadera leyenda del balompié en Inglaterra, tuvo una carrera prolífica y muy longeva. Su principal logro fuera de la cancha, fue la condecoración que recibió todavía como jugador profesional.

La Reina Isabel II lo condecoró el 23 de febrero de 1965 y meses más tarde se retiró a los 50 años con la camiseta de su querido Stoke City.

*Información EFE.

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