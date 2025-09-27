 Revelados los votos del Balón de Oro
Revelados los votos del Balón de Oro

El francés Ousmane Dembélé ganó el Balón de Oro con 1,380 puntos, 321 más que los 1,059 de Lamine Yamal, segundo en la votación.

Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 - EFE
Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025 / FOTO: Agencia EFE

El recuento oficial de los votos del Balón de Oro, revelado por la revista France Football, dejó cifras que reflejan la magnitud de la competencia entre las principales figuras del fútbol mundial. En la categoría masculina, el francés Ousmane Dembélé se impuso con claridad al español Lamine Yamal, superándolo por 321 votos y acumulando un total de 1.380 puntos frente a los 1.059 del joven barcelonista. El podio lo completaron el portugués Vitinha, con 703 votos, y el brasileño Raphinha, con 620, confirmando la diversidad de talentos reconocidos en la votación.

El dominio de Dembélé quedó patente en el detalle de los sufragios, donde 73 de los cien periodistas que integran el jurado lo eligieron como mejor jugador del año. Lamine Yamal, a pesar de su irrupción meteórica en la élite, recibió únicamente once votos en primera posición. El resto de preferencias se repartieron entre Vitinha, Raphinha y otros jugadores destacados como Achraf Hakimi, Kylian Mbappé, Khvicha Kvaratskhelia y Scott McTominay, quienes obtuvieron un pequeño pero simbólico reconocimiento en la contienda.

Dembélé, Balón de Oro del 2025

En el apartado femenino, la disputa fue mucho más ajustada. La española Aitana Bonmatí logró imponerse con 506 puntos, apenas 28 más que su compatriota Mariona Caldentey, quien alcanzó 478. Aitana, reconocida como la mejor jugadora de la Liga de Campeones y de la Eurocopa, no pudo coronarse en ninguna de esas competiciones, mientras que Caldentey sí celebró el título europeo con el Arsenal, factor que equilibró la balanza en la votación. La inglesa Alessia Russo ocupó el tercer lugar con 420 votos, consolidándose como una de las figuras más relevantes del fútbol internacional.

El top cinco lo completaron Alexia Putellas, bicampeona del Balón de Oro en 2021 y 2022, con 388 puntos, seguida de la inglesa Chloe Kelly con 233 y la española Patricia Guijarro con 157. Estos resultados confirman la fortaleza del fútbol español en ambas categorías, con varias de sus figuras posicionadas entre las mejores del planeta. El recuento detallado de votos no solo añade transparencia al proceso, sino que también refleja el alto nivel de competitividad y el creciente protagonismo del talento ibérico en la élite mundial.

Dembélé, se impuso en las votaciones a Lamine Yamal, y ganó el primer Balón de Oro de su carrera, tras una brillante temporada con el Paris Saint-Germain. - Balón de Oro

