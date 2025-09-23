Lamine Yamal reacciona tras no ganar el Balón de Oro

Este lunes se celebró en París la esperada gala del Balón de Oro 2025, en la que los jóvenes talentos Ousmane Dembélé y Lamine Yamal partían como los principales favoritos. Finalmente, fue el ‘Mosquito’ quien se llevó el galardón, dejando a Lamine Yamal, de apenas 18 años y con su segunda nominación al prestigioso premio, sin el reconocimiento mayor.
Lejos de desanimarse, Yamal utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de motivación y reflexión, demostrando la madurez que lo caracteriza pese a su juventud. "El plan de Dios es perfecto, hay que escalar para llegar a la cima", escribió, dejando claro que su objetivo sigue siendo crecer y consolidarse entre los mejores futbolistas del mundo.
Además, el joven delantero azulgrana expresó su gratitud por recibir el trofeo Kopa por segundo año consecutivo, premio que reconoce al mejor jugador menor de 21 años. En el mismo mensaje, felicitó sinceramente a Dembélé por su triunfo: "Feliz por el trofeo Kopa x2 y felicitar a Ousmane Dembélé por el premio y la gran temporada", subrayó, reflejando su espíritu deportivo y compañerismo.
En el plano deportivo, Yamal ha estado ausente en los últimos dos encuentros del Barcelona debido a una lesión en la pubis. Se espera que el atacante pueda reaparecer este fin de semana; de no ser así, su objetivo será estar en condiciones para el crucial partido de Champions League ante el PSG la próxima semana, demostrando que su ambición y determinación continúan intactas.