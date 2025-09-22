¡Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro 2025!

Hoy, el Théâtre du Châtelet fue el epicentro del futbol mundial, el teatro ubicado en París, Francia, fue el escenario de la gala del Balón de Oro 2025; Lamine Yamal (FC Barcelona) y Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) llegaban como grandes favoritos para ganar dicho galardón individual.
Finalmente, Dembélé terminó venciendo en las votaciones a Lamine Yamal y se llevó el Balón de Oro 2025, el primero de su carrera, el 'mosquito' ganó todos los títulos posibles con el PSG la temporada pasada, entre ellos: Ligue 1, Copa de Francia, Champions League y Supercopa de Europa.
El Balón de Oro femenino sigue siendo ampliamente dominado por las futbolistas españolas, por tercer año consecutivo, Aitana Bonmatí, jugadora del FC Barcelona, ganó la distinción individual, en esta ocasión superó en las votaciones a Mariona Caldentey, compatriota y jugadora del Arsenal FC, es el quinto año seguido que una española gana el trofeo, los dos anteriores fueron para Alexia Putellas, compañera de equipo y que este año quedó en cuarto lugar en las votaciones.
Otros premios del Balón de Oro 2025
Además del Balón de Oro masculino y femenino, también se entregaron varias distinciones individuales más, como el trofeo Yashin, trofeo Raymond Kopa, el premio Sócrates, el galardón Thomas Müller, así como los premios a mejor entrenador y entrenadora, además de la premiación a los mejores clubes masculino y femenino de la temporada pasada.
El primer premio que se entregó en la gala fue el Trofeo Kopa, que se le da al mejor jugador sub-21 del mundo, lo curioso del caso, es que Lamine Yamal es que se convirtió en el primer futbolista de la historia en ganar este galardón, ya lo había ganado el año pasado (2024) donde tuvo un gran despunte con el FC Barcelona; en lo que respecta a la rama femenina este premio se lo llevó Vicky López, jugadora del FC Barcelona y de la Selección Española de Fútbol.
El trofeo Johan Cruyff es un galardón que se le da a los mejores entrenadores y entrenadoras de todo el mundo, el mismo fue entregado por el mítico técnico italiano Fabio Capello; en la rama femenina el galardón se lo llevó Sarina Wiegman, ganadora de la Eurocopa con Inglaterra. En la rama masculina, el ganador de dicha distinción fue Luis Enrique, técnico del PSG, la temporada pasada conquistó la Ligue 1, Champions League, Copa de Francia y Supercopa de Europa.
El siguiente premio en entregarse fue el trofeo Lev Yashin que se le entrega al mejor portero de la temporada y que desde este año también se le entrega a la mejor guardameta, se llama así en honor a la 'Araña Negra', único guardameta en la historia en ganar un Balón de Oro; en la rama femenina el trofeo Lev Yashin se lo llevó Hannah Hampton, portera del Chelsea y de Inglaterra, mientras que en al rama masculina el galardón fue para Gianluigi Donnarumma, actual portero del Manchester City, pero que se le condecora por lo hecho con el PSG la temporada pasada.
Otra de las distinciones que se entregó fue el trofeo Gerd Müller, que se le da a los máximos goleadores de la temporada, en la rama femenina el trofeo se lo llevó la polaca del Barcelona Ewa Pajor, mientras que en la rama masculina fue para el sueco Viktor Gyökeres, actual jugador del Arsenal, pero que el premio se le da por lo hecho en el Sporting CP.
De los últimos premios en entregarse fue el trofeo al mejor club del mundo, tanto en la rama femenina como en la masculina, por las mujeres fue el Arsenal nombrado el mejor equipo del año, ganadoras de la Champions League Femenina la temporada pasada; mientras que en la rama masculina el título fue para el Paris Saint-Germain, que ganó todo la temporada pasada.
El último premio en entregarse previo a los balones de oro, fue el premio Sócrates, que reconoce la labor humanitaria de un futbolista para generar un impacto social positivo fuera de la cancha, el ganador en este 2025 fue para la fundación Xana, fundación encabezada por Luis Enrique y que es en honor a la difunta hija del entrenador español.